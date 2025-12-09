Εξάρχεια: Επίθεση τα ξημερώματα κατά διμοιρίας των ΜΑΤ με 5 μολότοφ

Επίθεση με 5 βόμβες μολότοφ δέχτηκε περί τη 01:00 τα ξημερώματα η διμοιρία των ΜΑΤ που σταθμεύει στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Μεταξά στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ομάδα κουκουλοφόρων κινήθηκε από την οδό Τζαβέλλα προς την διμοιρία, πραγματοποίησε την επίθεση και στη συνέχεια χάθηκε στα στενά τον Εξαρχείων.

Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ από τις αστυνομικές δυνάμεις έγινε μια προσαγωγή ατόμου που τελικά αφέθηκε ελεύθερο, καθώς δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο.