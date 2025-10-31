Επεισόδια στα Εξάρχεια μετά από πορεία αναρχικών, συγκρούσεις με τα ΜΑΤ - 14 προσαγωγές

Επεισόδια με δυνάμεις των ΜΑΤ σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια πορείας αναρχικών.

Τα μπλοκ των αναρχικών, αρχικά, έκλεισαν την οδό Πανεπιστημίου στο ύψος των Προπυλαίων και ξεκίνησαν πορεία. Επρόκειτο για δεκάδες διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και άτομα εξοπλισμένα με κράνη, μάσκες και full face.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Μετά τη στροφή της πορείας από την Πανεπιστημίου προς τη Μπενάκη, με κατεύθυνση τα Εξάρχεια, σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Ακολούθησε ευρεία χρήση χημικών και κρότου-λάμψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ΕΛΑΣ έχουν γίνει 14 προσαγωγές.

Οι αστυνομικοί συνέλεξαν από το σημείο πλήθος ξύλων και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Οι συγκρούσεις, αν και σύντομες, ήταν ιδιαίτερα σφοδρές, όπως μαρτυρούν τα προσωπικά αντικείμενα που εγκατέλειψαν διαδηλωτές - παπούτσια, ρούχα, πυροσβεστήρες, ακόμη και πεσμένα μηχανάκια που βρέθηκαν στο οδόστρωμα μετά τη λήξη των επεισοδίων.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Για αρκετή ώρα, ορισμένοι από τους προσαχθέντες παρέμειναν στη γωνία Πανεπιστημίου και Μπενάκη, υπό την επιτήρηση των ΜΑΤ, μέχρι να φτάσουν τα αστυνομικά οχήματα για τη μεταφορά τους.