Εξάρχεια: 5 συλλήψεις για τα επεισόδια, κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη - 4 τραυματίες αστυνομικοί

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε 35 προσαγωγές ατόμων κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που έλαβαν χώρα νωρίτερα σήμερα στα Εξάρχεια, με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυριάκου Ξυμητήρη από έκρηξη βόμβας στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, πραγματοποιήθηκαν πέντε συλλήψεις ενώ κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη από το σημείο των επεισοδίων. Η συγκέντρωση των αντιεξουσιαστών έγινε στις 18.30 στα Προπύλαια και ακολούθησε πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τη συμμετοχή 500 μελών συλλογικοτήτων, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ.



Λίγο πριν από τις 20:30, αφού είχε εξελιχθεί ομαλά η συγκέντρωση και πορεία των ατόμων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, κατά την αποχώρηση των συγκεντρωμένων προς την περιοχή των Εξαρχείων, ομάδα ατόμων προχώρησε σε επίθεση με χρήση καδρονιών και ρίψη αντικειμένων και φωτοβολίδων σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Οι αστυνομικοί απώθησαν τους επιτιθέμενους για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων και την αποκλιμάκωση της κατάστασης, ενώ παράλληλα με επιχειρησιακή τακτική συνέλαβαν πέντε άτομα. Από την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερις αστυνομικοί ενώ από το σημείο της επίθεσης κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη.