Επίθεση ομάδας νεαρών στο Κουκάκι - Έσπασαν τζαμαρίες και κατέστρεψαν ATM

Καταδρομική επίθεση από ομάδα περίπου 40-50 ατόμων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου 2025 στο Κουκάκι, αμέσως μετά το τέλος της πορείας αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Αθήνας.

Τουλάχιστον τρία καταστήματα και ένα ATM υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές από την την ομάδα των νεαρών, που διέφυγαν πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.



Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ομάδα κινήθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ από το κέντρο της Αθήνας προς το Κουκάκι, περνώντας από τις οδούς τής περιοχής και καταλήγοντας στη Βεΐκου, προκαλώντας καταστροφές στις προσόψεις τριών επιχειρήσεων. Παράλληλα, διέλυσαν ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.



Η ομάδα των περίπου 40-50 ατόμων πραγματοποίησε την καταδρομική επίθεση, μετά το τέλος της πορείας αντιεξουσιαστών, που αντιδρούν στις εκκενώσεις κάποιων καταλήψεων.