Θεσσαλονίκη: Ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη βόμβας στο σπίτι του προέδρου σωφρονιστικών υπαλλήλων

Σχεδόν δύο μήνες μετά την ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένει ο πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων, η αντιεξουσιαστική ομάδα «Sagre Nero» ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση της βόμβας.

Σε σχετική ανακοίνωση της σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου η οργάνωση αναφέρει για την έκρηξη έξω από το σπίτι του προέδρου των σωφρονιστικών υπαλλήλων στη Θεσσαλονίκη πως «όσοι ακολουθούν και δέχονται τις απόψεις και τις τακτικές του βασανιστή Β…., άρα και την εγκληματική πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία μέσω αυτού του τύπου, βρίσκονται απέναντί μας και αποτελούν στόχο».

«Στα κατ’ επίφαση “σωφρονιστικά” καταστήματα της χώρας και στην κατά τα άλλα τυφλή και ανεξάρτητη δικαιοσύνη που αποφασίζει ποιος θα γίνει τρόφιμος και ποιος όχι, τα κριτήριά τους δεν είναι οι αποδείξεις ενοχής αλλά η ιδεολογική τοποθέτηση, το πορτοφόλι, το χρώμα του δέρματος, οι κομματικές επαφές και η διεφθαρμένη κλίκα όπου μερικοί ανήκουν» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Τα ελληνικά δικαστήρια μόνο αδιάφθορα δεν είναι» σημειώνουν και συμπληρώνουν πως «οι εκατοντάδες δίκες που πραγματοποιούνται στην χώρα έχουν ως στόχο την καταστολή και τον εκφοβισμό των πολιτών».

«Υ.Γ. Μπάτσοι, δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι και λοιποί πολυλογάδες συνεχίστε να γράφετε και να λέτε τέτοιες αστείες ιστορίες και θα πέσει ο πέλεκης βαρύς και σε σας» καταλήγουν.

Να σημειωθεί ότι η έκρηξη έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Ιουλίου στην είσοδο της πολυκατοικίας στις Συκιές Θεσσαλονίκης, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων και μεγάλες ζημιές στην πολυκατοικία, σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε διπλανές κατοικίες.