Εξάρχεια: ΕΔΕ σε αστυνομικούς που χτυπούν κόσμο σε κατάστημα μετά την πορεία αναρχικών

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από τη ΓΑΔΑ σχετικά με την συμπεριφορά αστυνομικών που φαίνονται να χτυπούν κόσμο έξω από κατάστημα στα Εξάρχεια λίγο μετά την ολοκλήρωση πορείας με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυριάκου Ξυμητήρη από έκρηξη βόμβας στους Αμπελόκηπους.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως «από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης.».

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, διακρίνονται αστυνομικοί να χτυπούν κόσμο σε κατάστημα εστίασης και να κάνουν χρήση χημικών, ενώ σάλο έχει προκαλέσει και η βία κατά ενός ατόμου με προσθετικό μέλος.



Μετά την ολοκλήρωση της πορείας-μνημόσυνο για τον αναρχικό Κυριάκο Ξυμητήρη διμοιρίες των ΜΑΤ βρέθηκαν για άλλη μια φορά στα #εξαρχεια και επιτέθηκαν ακόμα και σε απλό κόσμο στις καφετέριες με χημικά και κρότου λάμψεις, ένας εκ των οποίων ήταν ΑμεΑ με πρόσθετο μέλος#antireport pic.twitter.com/FZV7xAKOyN — Alex (@alexzampitoglou) October 31, 2025

Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε 35 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων 5 κατέληξαν σε σύλληψη κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που έλαβαν χώρα νωρίτερα σήμερα στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, πραγματοποιήθηκαν πέντε συλλήψεις ενώ κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη από το σημείο των επεισοδίων. Η συγκέντρωση των αντιεξουσιαστών έγινε στις 18.30 στα Προπύλαια και ακολούθησε πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τη συμμετοχή 500 μελών συλλογικοτήτων, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Λίγο πριν από τις 20:30, αφού είχε εξελιχθεί ομαλά η συγκέντρωση και πορεία των ατόμων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, κατά την αποχώρηση των συγκεντρωμένων προς την περιοχή των Εξαρχείων, ομάδα ατόμων προχώρησε σε επίθεση με χρήση καδρονιών και ρίψη αντικειμένων και φωτοβολίδων σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη.

Οι αστυνομικοί απώθησαν τους επιτιθέμενους για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων και την αποκλιμάκωση της κατάστασης, ενώ παράλληλα με επιχειρησιακή τακτική συνέλαβαν πέντε άτομα. Από την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερις αστυνομικοί ενώ από το σημείο της επίθεσης κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη.