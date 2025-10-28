Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ και οι ελληνικές «μάχες» σε Eurocup και BCL

Παναθηναϊκός και Μακάμπι κοντράρονται στο T-Center, στο πλαίσιο μίας ακόμα διπλής εβδομάδας της Euroleague. Οι γηπεδούχοι, θέλουν να... συνέλθουν μετά την σοκαριστική και βαριά ήττα στην Μπολόνια από τη Βίρτους, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν στόχο να πάρουν την δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, έπειτα από εκείνη κόντρα στη Ρεάλ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

21.15 / Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ / Nova Sports Prime

20.00 / Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν / Nova Sports Extra 1

20.00 / Ζάλγκιρις Κάουνας - Βίρτους Μπολόνια / Nova Sports 2

21.00 / Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης / Nova Sports 6

21.30 / Μπαρτσελόνα - Ολίμπια Μιλάνο / Nova Sports 3

21.30 / Μπασκόνια - Dubai BC / Nova Sports Start

21.45 / Παρί - Αναντολού Εφές / Nova Sports 5

22.00 / Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε / Nova Sports 2

Μπασκετικές »μάχες» για ΑΕΚ, Πανιώνιο και Άρη

Ο Πανιώνιος και ο Άρης αντιμετώπισαν πριν από μερικές ημέρες ο ένας τον άλλον, όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους στην Stoiximan GBL. Πλέον, οι δύο ελληνικές ομάδες θα τα βάλουν με τις Τρέντο και Χάποελ Ιερουσαλήμ αντιστοίχως, στο EuroCup.

19.30 / Πανιώνιος - Τρέντο / Nova Sports 5

21.00 / Άρης - Χάποελ Ιερουσαλήμ / Nova Sports 4

Ο Ντράγκαν Σάκοτα και οι παίκτες του αποτελούν μέχρι στιγμής φόβητρο, τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων μετρώντας έξι συνεχόμενες νίκες.

Η «Βασίλισσα», βρίσκεται στο group F του Basketball Champions League και είναι μόνη πρώτη. Η Λεβίτσε από μεριάς της έχει ρεκόρ μίας νίκης και μίας ήττας. Υπενθυμίζεται πως στο πλευρό της ΑΕΚ θα βρεθεί και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Μάκης Αγγελόπουλος.

Πού θα δείτε την αναμέτρηση

19.00 / Λεβίτσε - ΑΕΚ / Cosmote Sport 4