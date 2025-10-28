Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 99 - 85: Με δεύτερο ημίχρονο «φωτιά» πάτησε τους Ισραηλινούς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ο.Α.Κ.Α για την 7η αγωνιστική της EuroLeague. Σε ένα κακό αμυντικά πρώτο ημίχρονο το «τριφύλλι» εμφανίστηκε φανερά βελτιωμένο στην επανάληψη και με τα ξεσπάσματα του Ναν και το παιχνίδι καριέρας του Γιούρτσεβεν κατάφερε να ισοπεδώσει τους Ισραηλινούς με 99-85.

Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε αρκετά «σοφτ», έχοντας δεχθεί 12 πόντους από τον Κλαρκ, 10 από τον Σόρκιν, 9 από τον Χορντ και 8 από τον Λιφ, και με μόνο τον Όσμαν είναι διφήψιος για τους «πράσινους» με 12 πόντους και 3 κλεψίματα, το τριφύλλι κατάφερε να κερδίσει εμφατικά την Μακάμπι, κάνοντας ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο.

Η αναμέτρηση

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Γιούρτσεβεν, ενώ η Μακάμπι παρατάχθηκε με Μπλατ, Γουόκερ, Μπρισέτ, Χορντ και Σόρκιν. Το παιχνίδι ξεκίνησε με ισορροπία για τις δυο ομάδες. Στο 2-4 υπέρ των φιλοξενούμενων ο Οσμάν βάζει 5 πόντους συνεχόμενους και δείχνει τις διαθέσεις του. Στα 2’35’’ της πρώτης περιόδου η διαφορά έφτασε στους 8 υπέρ του τριφυλλιού, με τον Κλάρκ να βάζει 5 πόντους σερί και να μειώνει για την Μακάμπι στον πόντο. Ο Παναθηναϊκός δεν έκλεισε καλά την πρώτη περίοδο, δεχόμενος επιμέρους 2-11 σε 2’40’’. Ο Κλάρκ ήταν ο καλύτερος παίκτης της Μακάμπι, έκλεισε το ημίχρονο με buzzer-beater τρίποντο από το κέντρο. Με αυτή την διαφορά στον πόντο τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο. Στην συνέχεια οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να μπουν επιθετικά, με τους Σόρτς και Μήτογλου να σκοράρουν πίσω από την 6.75 και να βάζουν τον Παναθηναϊκό οδηγό. Στην συνέχεια οι δυο ομάδες σε αλλεπάλληλα χτυπήματα η μια στην άλλη συνέχισαν, με τους «πράσινους» να δυσκολεύονταν να προστατέψουν την ρακέτα τους, να έχουν πάρει περισσότερα επιθετικά από αμυντικά ριμπάουντ, ενώ οι Ισραηλινοί έχουν πάνω από 85% στο δίποντο. Ο Ρισόν Χολμς αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς συγκρούστηκε με Τζον ΝτιΜπαρτολομέο και χτύπησε στο γόνατο. Να θυμίσουμε ότι αυτό ήταν το πρώτο του παιχνίδι που γύρισε από τραυματισμό.

Ο Χόλμς απαρηγόρητος μετά τον τραυματισμό του/ Eurokinissi

Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να μπει στο δεύτερο ημίχρονο και να βελτιώσει την άμυνα του, αν θέλει να πάρει αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο είχε 13/27 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 6/8 βολές, 17 ριμπάουντ (8 αμυντικά - 9 επιθετικά), 11 ασίστ, 7 κλεψίματα, 3 λάθη, 1 μπλοκ ενώ η Μακάμπι είχε 15/19 δίποντα, 4/13 τρίποντα, 7/8 βολές, 20 ριμπάουντ (15 αμυντικά - 5 επιθετικά), 14 ασίστ, 2 κλεψίματα, 8 λάθη, 2 μπλοκ.

Οι γηπεδούχοι ξεκινούν το 2ο ημίχρονο έχοντας τον Ναν οδηγό. Ο Αμερικάνος γκάρντ, που στο πρώτο ημίχρονο είχε 4/10 δίποντα και 0/1 τρίποντα, έβαλε το πρώτο του τρίποντο στην τρίτη περίοδο και ξεκίνησε να ξεσπά. Ενώ ήταν πίσω ο Παναθηναϊκός για 5, με τον Νάν να «κουβαλάει», να βάζει πέντε σερί πόντους, να κάνει το 9-0 στο 3’56’,’ και να βάζει μπροστά το «τριφύλλι». Με αυτούς τους πόντους ο Ναν έφτασε τους 11 σε 5 λεπτά μετά την ανάπαυλα. Στην συνέχεια οι «πράσινοι» βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία, και παρόλο που ισοφάρισε η Μακάμπι με τον Ντάουτιν στο 9’18’’ της 4ης περιόδου, ο Παναθηναϊκός με τον Σλούκα, μια επιτυχημένη βολή του Σόρτς, ένα ριμπάουντ και καλάθι από τον Γιούρτσεβεν, και με κερασάκι ακόμα ένα τρίποντο του Νάν κάνει το 8-0, ενώ με δυο ακόμα βολές του Σλούκα φτάνει στο +10, στο πρώτο διψήφιο προβάδισμα, 5’30’’ πριν το τέλος. Μάλιστα στο 5’17’’ ο Γιούρτσεβεν φτάνει σε double-double με 10 πόντους, 11 ριμπάουντ. Ο Παναθηναϊκός βγάζει την άμυνα στην επίθεση της Μακάμπι και ο Ναν βάζει ακόμα ένα τρίποντο φτάνοντας τους 22 πόντους. Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούν να αντιδράσουν με ένα τρίποντο του Γουόκερ, όμως Οσμάν και Σόρτς καλύπτουν την διαφορά από αυτό. Ο Γιούρτσεβεν μετά την έξοδο του Χόλμς έκανε το ματς της ζωής του. Ο Τούρκος σέντερ έχει 14 πόντους και 13 ριμπάουντ (σσ. το ρεκόρ του ήταν 8), προσφέροντας ουσία και θέαμα για τον Παναθηναϊκό. Στο τέλος ο Καλαϊτζάκης ήρθε στο παρκέ και με 4 πόντους διαμόρφωσε το τελικό 99-85.

Eurokinissi

Για τον Παναθηναϊκό διακριθέντας ήταν ο Κέντρικ Νάν (22π, 3ρμπ, 4 ασιστ 5/15 δίποντα 4/8 τρίποντα), ο Οσμάν (20π, 5ρμπ, 3 ασίστ 3/6 δίποντα 2/6 τρίποντα) και φυσικά ο Ομέρ Γιούρτσεβεν που έκανε double-double και ρεκόρ καριέρας (16π 13ρμπ 6/9 δίποντα).

Καλύτεροι παίκτες για την Μακάμπι ήταν ο πρώτος σκόρερ της Τζέιλεν Χόρντ (15π 9ρμπ 2 ασίστ), ο Τρε Κλάρκ (14π 3ρμπ και 2 ασίστ) και ο Λίφ (12π 9ρμπ και 3 ασίστ)

Τα δεκαλεπτα: 24-25, 23-24, 21-17, 31-19