Μεταγραφική... βόμβα από τον Παναιτωλικό: Απέκτησε τον Ανδρέα Μπουχαλάκη

Μεταγραφικό ρεσιτάλ δίνει ο Παναιτωλικός τις τελευταίες μέρες, βάζοντας στην «φαρέτρα» του έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία και παραστάσεις από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας του Αγρινίου, υπογράφοντας ως ελεύθερος.

Ο 32χρονος διεθνής μέσος, με 47 συμμετοχές και 1 γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, είχε αποχωρήσει το 2023 από τον Ολυμπιακό για να μεταγραφεί στη Χέρτα Βερολίνου. Στη χώρα μας έχει επίσης αγωνιστεί στον Εργοτέλη, ενώ στο εξωτερικό φόρεσε τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Κόνιασπορ.

Συνολικά στην καριέρα του μετρά 385 εμφανίσεις, 25 γκολ και 21 ασίστ, δείχνοντας τη σταθερότητα και την ποιότητα που τον χαρακτηρίζει. Ο έμπειρος χαφ αναμένεται να βρίσκεται αύριο, Παρασκευή 12/9, στο Αγρίνιο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.