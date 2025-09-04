Το γήπεδο του Αστέρα AKTOR λάμπει ξανά - Ολοκληρώθηκαν τα έργα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

Στις αρχές του καλοκαιριού ο Αστέρας AKTOR προχώρησε στις πρώτες σημαντικές κινήσεις που θα έθεταν τις βάσεις για ένα ακόμη πιο απαιτητικό και φιλόδοξο αύριο. Η αρχή έγινε από το «σπίτι» του, το γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με τα έργα αναβάθμισης του χλοοτάπητα.

Μέσα από την κάμερα του Athletiko είχατε την ευκαιρία να δείτε καρέ-καρέ τις εξελίξεις γύρω από εργασίες στο γήπεδο των «κιτρινομπλέ». Οπως είχε τονίσει τότε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Δημήτρης Μποροβήλος, τα έργα δεν περιορίστηκαν μόνο στον χλοοτάπητα, αλλά επεκτάθηκαν και στο φυσικοθεραπευτήριο, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ποδοσφαιριστών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποκατάστασης.

🟡🔵 Ο Αστέρας AKTOR ανακατασκευάζει το χλοοτάπητα του και εκσυγχρονίζει το φυσικοθεραπευτήριο του ενόψει της νέας σεζόν!#asterasaktor pic.twitter.com/YlC1N8AxJH — Athletiko (@athletiko_gr) June 23, 2025

Όπως είχε επισημάνει, η προσπάθεια για βελτίωση των υποδομών αποτέλεσε στρατηγική επιλογή της διοίκησης και εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα.

Πλέον, ο νέος χλοοτάπητας του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» είναι έτοιμος να υποδεχθεί τους αγώνες του Αστέρα AKTOR, ο οποίος αναμένεται να δώσει το πρώτο παιχνίδι μπροστά στον κόσμο του, την επόμενη αγωνιστική κόντρα στην ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά και ο πρόεδρος των Αρκάδων, Γιώργος Μποροβήλος, το γήπεδο μετά την ανακαίνιση «δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από αυτά στα οποία παίζονται μεγάλοι αγώνες Champions League και λοιπών προηγμένων ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων».

Η ανάρτηση της «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ:

«Η μεταμόρφωση του γηπέδου μας!

Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο...

Ο νέος χλοοτάπητας του "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" έτοιμος να υποδεχθεί τους αγώνες του ASTERAS AKTOR!

Καλορίζικος!…».

Πηγή: Athletiko