Ολυμπιακός: Οι ευχές της ΚΑΕ, το «happy birthday» και η τούρτα στον Φουρνιέ

Ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σήμερα (29/10) έγινε 33 ετών δέχτηκε μια έκπληξη στο δείπνο του Ολυμπιακού. Το μενού είχε και γλυκό, καθώς του σερβιρίστηκε μια τούρτα για τα γενέθλιά του.

Σε βίντεο που ανάρτησε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ οι συμπαίκτες του τραγούδησαν το γνωστό «happy birthday», με τον ίδιο χαμογελαστό να σβήνει το κεράκι που τοποθετήθηκε στην τούρτα.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από το κείμενο: «Διακόπτοντας τους συνήθεις κανόνες διατροφής της ομάδας, το αποψινό γεύμα περιλάμβανε γλυκό. Χρόνια πολλά Εβάν Φουρνιέ, σου ευχόμαστε υγεία, επιτυχίες και πολλά χαμόγελα».

