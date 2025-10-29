Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός-Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague. Και μιλάμε για το παιχνίδι ανάμεσα στους Πειραιώτες και τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για της 21:15 και θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της Novasports Prime.

Το πρόγραμμα της ημέρας