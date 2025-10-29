Παναθηναϊκός: Σκέψεις για απόκτηση σέντερ μετά τον τραυματισμό του Χολμς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ο.Α.Κ.Α για την 7η αγωνιστική της EuroLeague. Σε ένα κακό αμυντικά πρώτο ημίχρονο το «τριφύλλι» εμφανίστηκε φανερά βελτιωμένο στην επανάληψη και με τα ξεσπάσματα του Ναν και το παιχνίδι καριέρας του Γιούρτσεβεν κατάφερε να ισοπεδώσει τους Ισραηλινούς με 99-85.

Υπήρχε, ωστόσο, μια δυσάρεστη εξέλιξη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε στο γόνατο, μετά από σύγκρουση με τον ΝτιΜπαρτολομέο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ένα μήνα, όπως ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, αποκάλυψε πως οι «πράσινοι» θα σκεφτούν το ενδεχόμενο ενίσχυσης στους ψηλούς μετά τον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς.



«Δυστυχώς η κατάσταση του Χολμς είναι σοβαρή. Ο γιατρός μου είπε ότι θα μείνει εκτός σίγουρα για έναν μήνα. Το καλό είναι ότι δεν έχει πειραχτεί ο χιαστός, οπότε δεν θα κάνει επέμβαση. Με τη θεραπεία, ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Φυσικά θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε (σσ. αν θα βγουν στην αγορά για παίκτη), αλλά σίγουρα όχι αυτή την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αταμάν.



Οι «πράσινοι» τσεκάρουν ήδη την αγορά των ψηλών για να δουν τις διαθέσιμες επιλογές. Ουσιαστικά θέλουν ένα παίκτη με συμβόλαιο ενός μήνα, για να νιώθουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια και να έχουν μια ακόμα επιλογή στο ήδη απαιτητικό πρόγραμμα των συνεχόμενων αγώνων.

Ποια παιχνίδια χάνει ο Χολμς και τα δεδομένα με Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ αναμένεται να επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις από την επόμενη εβδομάδα και να μπει σταδιακά στην αγωνιστική δράση μετά τη διπλή αγωνιστική σε Παρίσι και Μαδρίτη.



Από την πλευρά του ο Ρισόν Χολμς αναμένεται να χάσει τα παιχνίδια με Μονακό, Ερυθρό Αστέρα, Περιστέρι, Παρί και Ρεάλ εκτός έδρας, ακολουθούν αυτά με Άρη και Ντουμπάι στο ΟΑΚΑ, εν συνεχεία στη Μύκονο, για να ολοκληρωθεί ο ένας μήνας που αναμένεται να λείψει ο Αμερικανός, στο εντός έδρας παιχνίδι με την Παρτίζαν.