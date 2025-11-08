NBA: «Μαγικός» Γιάννης Αντετοκούνμπο ισοπέδωσε τους Μπουλς με εμφάνιση MVP

Σε εντυπωσιακή αγωνιστική κατάσταση είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ έχασε το triple double για μία ασίστ και οι Μπακς επικράτησαν 126-110 των Μπουλς στο πλαίσιο του NBA Cup.



Τα «ελάφια» ανέβασαν το ρεκόρ τους τη φετινή σεζόν στο 6-3 και συνέχισαν την εξαιρετική τους πορεία στον θεσμό, όπου πλέον έχουν 13 νίκες και μόλις μία ήττα σε τρία χρόνια. Θυμίζουμε ότι οι Μπακς είχαν κατακτήσει το NBA Cup την περασμένη σεζόν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο MVP.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα σε μόλις 34 λεπτά συμμετοχής. Τα ποσοστά του ήταν εξαιρετικά έχοντας 15/29 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 8/11 βολές, ενώ σημείωσε 19 πόντους στην τέταρτη περίοδο, όταν οι Μπακς χρειάζονταν την προσωπικότητα και την αποφασιστικότητα του ηγέτη τους για να φτάσουν στη νίκη.



Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Μπουλς να αιφνιδιάζουν, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 25-23. Ωστόσο, οι Μπακς βρήκαν γρήγορα ρυθμό και ανέτρεψαν την κατάσταση, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με οριακό προβάδισμα 53-52. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς πάτησε γκάζι, κυριάρχησε στο παρκέ και με την ασταμάτητη ενέργεια του Αντετοκούνμπο, ξέφυγε στο σκορ και έφτασε με άνεση στη νίκη.



Εκτός από τον Γιάννη, θετική παρουσία είχε και ο Μάιλς Τέρνερ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 20 πόντους, 6 ασίστ και τέσσερα ριμπάουντ είχε ο Ράιαν Ρόλινς. Οι Μπουλς, που υποχώρησαν στο 6-2 είχαν πρώτο σκόρερ τον Μάτας Μπουζέλις που τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

