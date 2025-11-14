NBA: Περίπατος των Σανς στην Ιντιάνα - Νίκες για Ράπτορς και Χοκς

Οι Φοίνιξ Σανς συνεχίζουν ασταμάτητοι την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας στις πέντε συνεχόμενες νίκες. Η ομάδα του Τζόρνταν Οτ συνέτριψε με 133-98 τους Ιντιάνα Πέισερς, ανεβαίνοντας στο 8-5 στη Δυτική Περιφέρεια. Αντίθετα, οι περσινοί φιναλίστ συνεχίζουν να προβληματίζουν, καθώς έπεσαν στο 1-11 στην Ανατολή και μετρούν έξι σερί ήττες.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ, που έκανε πληθωρική εμφάνιση με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Στο πλευρό του, ο Ντίλον Μπρουκς πρόσθεσε 32 πόντους. Για την Ιντιάνα, ο Άντριου Νέμπχαρντ πάλεψε μόνος του με 21 πόντους και 8 ασίστ.

Οι Ατλάντα Χοκς έφτασαν στις τέσσερις συνεχόμενες νίκες, κυριαρχώντας με 132-122 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ μέσα στο Σολτ Λέικ Σίτι. Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Κιν Σνάιντερ ανέβηκε στο 8-5 στην Ανατολή, ενώ η Γιούτα βυθίστηκε στο 4-8, έχοντας τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια. Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Τζέιλεν Τζόνσον, που σημείωσε triple-double με 31 πόντους, 18 ριμπάουντ και 14 ασίστ, ενώ κορυφαίος σκόρερ ήταν ο Ονιέκα Οκόνγκου με 32 πόντους και 11 ριμπάουντ. Για τους Τζαζ, ο Λάουρι Μάρκανεν ξεχώρισε με 40 πόντους.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πέτυχαν οι Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας 126-113 των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Η ομάδα του Ντάρκο Ραγιάκοβιτς βελτίωσε το ρεκόρ της στο 7-5, την ώρα που οι Καβς του Κένι Άτκινσον υποχώρησαν στο 8-5, γνωρίζοντας τη δεύτερη ήττα στα τελευταία τρία παιχνίδια. Ο Σκότι Μπαρνς έκανε πληθωρική εμφάνιση με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για το Κλίβελαντ ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 31 πόντους.

Τα αποτελέσματα