Πένθος στο παγκόσμιο μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός «Sugar» Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον

Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον άφησε την τελευταία του πνοή στην Οκλαχόμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ηλικία 70 ετών. Είχε αγωνιστεί σε διάφορες ομάδες του NBA και είχε κατακτήσει με την Κνορ Μπολόνια το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1990.

Ο Ρίτσαρντσον είχε καθιερωθεί στο ευρώ κοινό ως «Sugar» Ρέι Ρίτσαρντσον. Το ψευδώνυμο «Ζάχαρη», το απέκτησε από όταν αγωνιζόταν ακόμη στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ με τη φανέλα του Πανεπιστημίου της Μοντάνα, καθώς είχε «γλυκό» σουτ.

Ο Ρίτσαρντσον είχε διακριθεί στο NBA για το ταλέντο και την ανταγωνιστικότητά του. Ο θρύλος του αμερικάνικου μπάσκετ, Λάρι Μπερντ, μάλιστα τον είχε εξυμνήσει, αποκαλώντας τον κάποια στιγμή τον «καλύτερο παίκτη στον πλανήτη». Στην Αμερική αγωνίστηκε για λογαριασμό των Νικς, των Γουόριορς και των Νετς, μετρώντας κατά μέσο όρο 14.8 πόντους και 7 ασίστ σε 556 παιχνίδια.

Συμμετείχε σε τέσσερα All Star Game, όμως το 1986 του επιβλήθηκε ποινή ισόβιου αποκλεισμού από το NBA εξαιτίας της τρίτης διαδοχικής παραβίασης του κανονισμού περί ναρκωτικών, λόγω χρήσης κοκαΐνης.

Έκτοτε, πέρασε τα θαλάσσια σύνορα του Ατλαντικού, μεταφέρθηκε στην Ευρώπη και αγωνίστηκε σε διάφορα πρωταθλήματα και ομάδες, όπως η Λιβόρνο, η Αντίμπ και η Σολέ.

Η καριέρα του Ρίτσαρντσον στα ευρωπαϊκά γήπεδα ταυτίστηκε με την παρουσία του στη δημοφιλή εκείνη την περίοδο Μπολόνια. Ο «Sugar» Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον παρέμεινε στην ιταλική ομάδα για τρία χρόνια, από το 1988 έως το 1991 και κατέκτησε τον τίτλο του Κυπέλλου Κυπελλούχων.

Στην πορεία των Ιταλών προς τον τίτλο, μάλιστα αντιμετώπισε σε διπλούς ημιτελικούς αγώνες τον ΠΑΟΚ.

Magic Johnson said he’d hear trash talk from him the whole game.



Isiah Thomas feared him.



He would defend the opponents best player, drop 20, and be a triple-double threat all at once.



“Sugar Ray.” A sweet but short prime. An underrated legend.



RIP Michael Ray Richardson pic.twitter.com/fDgDmHU92u — Let’s Talk Knicks (LTK) (@LetsTalkKnicks_) November 11, 2025

Όπως ανακοίνωσε ο πιστός του φίλος και δικηγόρος του, Τζον Ζέλμπστ στο Andscape, ο Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη. Ο 70χρονος θρύλος του NBA δεν τα κατάφερε και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ.