«Έστειλαν» 16χρονο στο νοσοκομείο με αφορμή ένα κλεμμένο κράνος - Πέντε συλλήψεις, κακουργηματικές διώξεις

Κάθε μέρα και ένα νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στους δρόμους της πόλης, στο κέντρο του Ηρακλείου, έξω από σχολεία ή πάρκα. Και ενώ οι Αρχές ερευνούν την καταγγελία που έφερε στη δημοσιότητα το Cretalive.gr με τον 14χρονο που γρονθοκοπήθηκε από έτερο ανήλικο πολυπληθούς παρέα, το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, τη Δευτέρα καταγράφηκε ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων.

