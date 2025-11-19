Βορίζια: Στην ανακρίτρια η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, που εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου που χειρίζεται την πολύκροτη υπόθεση, κλήθηκε σήμερα η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και μετά την κατάθεσή της για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του συζύγου της και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, αποχώρησε.

Διαβάστε για τις εξελίξεις σχετικά με το μακελειό στα Βορίζια.