Χανιά: Με 3.000 ευρώ, ένα χρηματοκιβώτιο και το αγροτικό του έφυγαν οι ληστές

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για τη ληστεία με την απειλή με μαχαίρι που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου στο Νιο Χωριό Αποκορώνου, όπου ένας 55χρονος βίωσε εφιαλτικές στιγμές μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις Αρχές, δύο κουκουλοφόροι με full-face μάσκες εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στην κατοικία του και, κρατώντας μαχαίρι, τον ανάγκασαν να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Οι δράστες όμως δεν σταμάτησαν εκεί, όπως αναφέρει το Zarpanews.

Όπως ανέφερε ο 55χρονος, οι ληστές εντόπισαν και άρπαξαν το χρηματοκιβώτιό του, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν άδειο. Στη συνέχεια του πήραν τα κλειδιά του αγροτικού αυτοκινήτου του και διέφυγαν με αυτό προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από την πρώτη στιγμή ο άνδρας ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δύο δραστών. Πηγές αναφέρουν ότι οι ληστές μιλούσαν σπαστά ελληνικά.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.