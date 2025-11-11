Εύβοια: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε ηλικιωμένος άνδρας - Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για 10 μέρες

Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία ενός χωριού κοντά στην Κύμη ο θάνατος ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος ζούσε μόνος και, σύμφωνα με τους συγχωριανούς του, αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο ηλικιωμένος δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ημέρες, γεγονός που ανησύχησε τους κατοίκους της περιοχής. Μετά από ειδοποίηση των συγχωριανών του, αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του, όπου τον εντόπισαν νεκρό. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας είχε φύγει από τη ζωή τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα.

Ο 80χρονος ήταν γνωστός στο χωριό για τη σεμνότητά του και τη μοναχική του ζωή. Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά λύπη στην τοπική κοινωνία, με πολλούς να εκφράζουν τη θλίψη τους για τον τρόπο που «έφυγε» ένας άνθρωπος μόνος, αλλά και τη συγκίνηση για την ευαισθησία που έδειξε ο Δήμος καθώς θα καλύψει πλήρως τα έξοδα της κηδείας του.