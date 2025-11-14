Ηλικιωμένη έπεσε σε βόθρο στην Ορεστιάδα - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Τραγική κατάληξη είχε το ατύχημα που συνέβη στη Μεγάλη Δοξιπαρά του δήμου Ορεστιάδας, σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, όταν μια ηλικιωμένη έπεσε σε βόθρο στην αυλή του σπιτιού της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με το radioevros, άμεσα, κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ με διασώστες να φτάνουν στο σημείο και να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό της.

Δυστυχώς, η γυναίκα ανασύρθηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις της, όπως αναφέρει και η ανάρτηση στο Χ του Πυροσβεστικού Σώματος: «Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα από σηπτική δεξαμενή στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας. Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα».