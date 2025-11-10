Μια νέα αράχνη, μισή θηλυκή, μισή αρσενική, εντοπίστηκε σε τροπικό δάσος

Σε μια ζούγκλα της δυτικής Ταϊλάνδης, ανακαλύφθηκε μία αράχνη με δύο όψεις. Όπως περιγράφεται στο περιοδικό Zootaxa, η μία πλευρά του σώματός ήταν πορτοκαλί, θυμίζοντας θηλυκό άτομο του είδους, ενώ η άλλη ήταν λευκή και μικρότερη, χαρακτηριστικό των αρσενικών. Οι ερευνητές συνειδητοποίησαν πως δεν είχαν να κάνουν απλώς με ένα νέο είδος, αλλά με ένα πλάσμα που συνδυάζει και τα δύο φύλα στο ίδιο σώμα, ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο που ονομάζεται διμερής γυνανδρομορφισμος.

Πώς βρέθηκε η ασυνήθιστη αράχνη

Στο ZME Science διαβάζουμε ότι η ανακάλυψη έγινε από ομάδα εντομολόγων που εξερευνούσαν υπόγειες φωλιές αρθρόποδων στην περιοχή Nong Rong. Εκεί, ανάμεσα σε μικρές μεταξωτές σήραγγες κρυμμένες στο υγρό χώμα, βρήκαν τη μικρή αράχνη με το περίεργο σώμα. Μόλις τη μελέτησαν προσεκτικά, επιβεβαίωσαν πως επρόκειτο για νέο είδος που ανήκει στην οικογένεια των αραχνών wishbone spiders, γνωστές για το χαρακτηριστικό σχήμα των φωλιών τους και την ικανότητά τους να παραμονεύουν θύματα μέσα από μεταξωτές υπόγειες στοές. Τα θηλυκά του νέου είδους είναι πιο ογκώδη και έντονα χρωματισμένα, ενώ τα αρσενικά πιο μικρόσωμα και χλωμά, κάτι που εξηγεί και την εντυπωσιακή διχρωμία του συγκεκριμένου δείγματος.

Η αράχνη βαφτίστηκε Damarchus inazuma, όνομα εμπνευσμένο από χαρακτήρα anime που έχει την ικανότητα να αλλάζει φύλο. Η επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς η αριστερή πλευρά του ζώου είχε όλα τα γνωρίσματα θηλυκού, από το έντονο χρώμα μέχρι τα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά, ενώ η δεξιά πλευρά έφερε τα μορφολογικά στοιχεία αρσενικού. Ωστόσο, αν και το ζώο διέθετε θηλυκά αναπαραγωγικά όργανα, δεν μπορούσε να αναπαραχθεί, κάτι που συχνά συμβαίνει σε οργανισμούς με παρόμοια γενετική ιδιαιτερότητα. Το φαινόμενο προκύπτει όταν, κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, τα χρωμοσώματα δεν κατανεμηθούν σωστά στα κύτταρα, με αποτέλεσμα διαφορετικές περιοχές του σώματος να «προγραμματιστούν» για διαφορετικό φύλο.

Τι αποκαλύπτουν τα δύο μισά του σώματός της

Το αξιοσημείωτο στην περίπτωση αυτή είναι πόσο καθαρά διαχωρισμένα εμφανίζονται τα δύο μισά. Το πορτοκαλί μισό έδειχνε μεγαλύτερα σαγόνια και πιο στιβαρή μορφολογία, ενώ το λευκό μισό είχε μικρότερα άκρα και πιο λεπτές δομές, αντανακλώντας τον αρσενικό τύπο. Το γεγονός ότι ένα τόσο καθαρό παράδειγμα γυναιδρομορφισμού εμφανίστηκε σε τόσο σπάνιο και δυσπρόσιτο είδος προσφέρει στους επιστήμονες μοναδική ευκαιρία να μελετήσουν πώς η φύση δημιουργεί αυτή την τόσο εντυπωσιακή «διπλή ταυτότητα».

Γιατί η ανακάλυψη θεωρείται τόσο σημαντική

Πέρα όμως από την εμφάνιση, ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπεριφορά της νέας αράχνης. Οι ερευνητές παρατήρησαν πως, αν ενοχληθεί, υψώνει τα μπροστινά πόδια, ανοίγει τους κυνόδοντες και δείχνει σταγόνες υγρού στο άκρο τους, αντίδραση που θυμίζει μεγαλύτερα, επιθετικά είδη. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες υπόγειες αράχνες, προτιμά να μένει κρυμμένη και να αποφεύγει την επαφή με μεγαλύτερους οργανισμούς, επομένως δεν θεωρείται επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Το λευκό στρώμα που καλύπτει τα αρσενικά άτομα του είδους παραμένει μυστήριο – μπορεί να προσφέρει καμουφλάζ στο έδαφος ή να λειτουργεί ως προστασία, και αποτελεί ένα ακόμα πεδίο έρευνας για τους ειδικούς.

Η σπανιότητα της Damarchus inazuma και η ιδιαίτερη μορφή της φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο η φύση μπορεί να «παρακάμπτει» τους συνηθισμένους κανόνες ανάπτυξης, δίνοντας υλικό για μελέτη στους επιστήμονες που προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα την εξέλιξη του φύλου στα ζώα.