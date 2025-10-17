Αρκούδα κολυμπά στη λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη - Εντυπωσιακό βίντεο

Μια αρκούδα εθεάθη να διασχίζει κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη. Το βίντεο τράβηξε και ανήρτησε στα social media ο αντιπρόεδρος επαγγελματιών ψαράδων, Θανάσης Γκαμπούρας. Μάλιστα, το ζώο φαίνεται να μην ενοχλείται από την παρουσία των ανθρώπων.



Τι κάνουμε αν συναντήσουμε άγρια ζώα

Το φαινόμενο παρουσίας άγριων ζώων μέσα σε κατοικημένες ή και αστικές περιοχές, είναι ένα όλο και πιο συχνό φαινόμενο και στην Ελλάδα.

«Φέτος είχαμε αυξημένα περιστατικά εμφανίσεων, ιδιαίτερα των αρκούδων κατά την καλοκαιρινή περίοδο που είναι και η αναπαραγωγική τους περίοδο -γνωρίζουμε ότι τότε έχουν και αυξημένες ανάγκες σε φαγητό», ανέφερε ο Πάνος Στεφάνου, υπεύθυνος επικοινωνίας της οργάνωσης «Αρκτούρος», μιλώντας στο Action24.



Όπως εξήγησε, ο «Αρκτούρος» έχει ζητήσει από την Πολιτεία να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος, «επανδρώνοντας και ενδυναμώνοντας τα δασαρχεία, που είναι και αρμόδια για αυτά τα περιστατικά».

«Είναι ένα φαινόμενο που έχει εμφανιστεί σε όλη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του πλανήτη. Συνδέεται με αλλαγές κοινωνικού, οικονομικού χαρακτήρα, χρήσεων γης. Έχει πάψει να είναι τόσο ευδιάκριτη η διαφορά μεταξύ δομημένου περιβάλλοντος και υπαίθρου», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Σπύρος Ψαρούδας, γενικός συντονιστής της οργάνωσης «Καλλιστώ», περιβαλλοντική οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση.

«Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτήν την πραγματικότητα. Υπάρχουν μέτρα ενημέρωσης, πρόληψης, αποτροπής προσέγγισης σε κατοικημένες περιοχές. Κάποιες φορές μάλιστα, τα φαινόμενα αυτά σχετίζονται με λάθη που κάνει ο άνθρωπος, προσφέροντας τροφή σε άγρια ζώα, είτε άθελά του με τα σκουπίδια του, είτε επί τούτου γιατί τα λυπάται -για παράδειγμα. Αυτό εξοικειώνει τα ζώα με τον άνθρωπο και δημιουργεί κινδύνους», επισήμανε ο κ. Ψαρούδας.

