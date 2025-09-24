Τρόμος για ηλικιωμένο στα Ιωάννινα: Αρκούδα του επιτέθηκε στην αυλή το σπιτιού του

Στιγμές τρόμου έζησε ένας ηλικιωμένος στα Ιωάννινα, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από μια αρκούδα η οποία είχε εισβάλει στην αυλή του σπιτιού του.

Ειδικότερα, ο ηλικιωμένος, που είναι κάτοικος της Δόλιανης των Ιωαννίνων, έπεσε θύμα επίθεσης της αρκούδας στην αυλή του σπιτιού του, στην οποία το άγριο ζώο είχε μπει, καθώς αναζητούσε σταφύλια και άλλα φρούτα για να καταναλώσει.

Άλλοι συγχωριανοί του που άκουσαν τις φωνές προσέτρεξαν για βοήθεια και αντίκρισαν τον γείτονά τους αιμόφυρτο και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι στο τοπικό μέσο epiruspost, οι αρκούδες συχνά φτάνουν μέσα στα χωριά καθώς ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί, προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες και σε καρποφόρα δέντρα όμως το συγκεκριμένο συμβάν είναι πρωτοφανές για το Ζαγόρι.