Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που o άτυχος 61χρονος ορειβάτης σκοτώνεται από επίθεση αρκούδας στη Δράμα

Ένα βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας με τις τελευταίες στιγμές του άτυχου ορειβάτη από τη Δράμα ο οποίος έχασε τη ζωή λόγω πτώσης σε χαράδρας μετά από επίθεση που δέχτηκε από αρκούδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, όταν δύο φίλοι έκαναν πεζοπορία στο δάσος του Φρακτού. Λίγη ώρα αργότερα, μπροστά τους εμφανίστηκε μία αρκούδα. Παρά το γεγονός ότι οι δυο έμπειροι πεζοπόροι άνδρες είχαν μαζί τους σπρέι πιπεριού και ψέκασαν το άγριο ζώο, η αρκούδα επιτέθηκε στον έναν και τον πέταξε στο γκρεμό.

Η δραματική συνομιλία των δυο ανδρών

Ο 61χρονος κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό του όταν έγιναν αντιληπτοί από την αρκούδα. «Πού είσαι; Έλα! Έλα κοντά μου» ακούγεται να λέει στον φίλο του, ενώ το ζώο κινείται προς το μέρος τους σε κοντινή απόσταση από την κάμερα. «Που είσαι ρε; Εδώ κοντά μου έλα. Κοντά μου έλα λέω. Κοντά μου», αναφέρει ο Χρήστος Σταυριανίδης στη συνέχεια του βίντεο ενώ η αρκούδα μετακινείται - πιθανότατα πλησιάζει τους δύο άνδρες.

Ο σκύλος που συνόδευε τους δύο ορειβάτες στο βουνό αρχίζει να γαυγίζει, ενώ η αρκούδα τρέχει και ακούγεται μία ανδρική φωνή να λέει «ρίξε Δημήτρη». Ακολουθεί ήχος που παραπέμπει σε σπρέι ενώ ο 61χρονος βήχει. «Ρίξε σπρέι», επαναλαμβάνει. Ωστόσο εκείνη την ώρα πέφτει στη χαράδρα με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Ο άτυχος ορειβάτης εντοπίστηκε μετά από πολύωρες έρευνες της ΕΜΑΚ και υπό τις υποδείξεις του φίλου του. Στη συνέχεια τον παρέλαβε ελικόπτερο Super Puma και τον μετέφερε στο πλησιέστερο νοσοκομείο όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.