Τραγωδία στην Κέρκυρα: 70χρονος σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του κολόνα στη διάρκεια εργασίας

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κέρκυρα το πρωί της Πέμπτης (18/9), με έναν 70χρονο άνδρας να χάνει τη ζωή του από πτώση κολώνας.

Ο άνδρας εκτελούσε εργασίες με σκαπτικό μηχάνημα σε χωράφι στην περιοχή του Μαραθιά στη νότια Κέρκυρα. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ένας ξύλινος στύλος ξεκόλλησε και έπεσε πάνω του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, ο 70χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Νότιας Κέρκυρας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κέρκυρας.