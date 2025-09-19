Τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ε.Ε. - Σε ποια θέση βρέθηκε η Ελλάδα το 2024 - Τα στοιχεία της Europol

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Europol, που έχουν να κάνουν με την τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπηρεσία επιβολής του νόμου της ΕΕ, σε έκθεσή της καταγράφει σημαντική μείωση στις τρομοκρατικές επιθέσεις, αν και τα τρομοκρατικά χτυπήματα που σχετίζονται με τη Τζιχάντ εμφανίζουν αύξηση.

Στο σύνολό τους, οι επιθέσεις τρομοκρατών μειώθηκαν στο ήμισυ το 2024, σε σχέση με το 2023. Συνολικά 58 τρομοκρατικές επιθέσεις αναφέρθηκαν από 14 κράτη - μέλη το 2024. Αυτό σηματοδοτεί μείωση στο μισό σε σύγκριση με το 2023, όταν αναφέρθηκαν 120 επιθέσεις, σύμφωνα με την Europol.

Η Ιταλία και η Γαλλία κατέγραψαν τις περισσότερες επιθέσεις, με 20 και 14 περιστατικά, αντίστοιχα.



Ακολούθησαν η Γερμανία, με έξι καταγεγραμμένες επιθέσεις, και η Αυστρία και η Ελλάδα, και οι δύο με τρία περιστατικά.

Αύξηση των επιθέσεων της Τζιχάντ

Σχεδόν οι μισές από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδόθηκαν σε τζιχαντιστική τρομοκρατία, γεγονός που σηματοδοτεί σημαντική αύξηση από το 2023.

Οι επιθέσεις τζιχαντιστών προκάλεσαν και τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, με πέντε νεκρούς και 18 τραυματίες.

Συνολικά, οι περισσότερες επιθέσεις στόχευαν αμάχους, ενώ ο βιομηχανικός τομέας ήταν ο δεύτερος στη λίστα των στόχων της τρομοκρατίας.



Η πλειονότητα των επιθέσεων έλαβε χώρα σε αστικές περιοχές (45), ενώ 13 επιθέσεις έγιναν σε αγροτικές περιοχές.

Συνολικά 449 άτομα συνελήφθησαν για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία σε 20 κράτη - μέλη, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2023 (426) και το 2022 (380).



Η πλειονότητα των συλλήψεων πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία.



Η πλειονότητα (405) των συλληφθέντων υπόπτων ήταν άνδρες, ενώ μόνο 43 ήταν γυναίκες.

Η σύλληψη 12χρονου για τρομοκρατία

Ο αριθμός των ανηλίκων και των νέων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές και βίαιες εξτρεμιστικές δραστηριότητες συνέχισε να αυξάνεται σε ολόκληρη την ΕΕ το 2024, σύμφωνα με την έκθεση της Europol, την οποία παρουσιάζει το Euronews.



Σχεδόν το 1/3 του συνολικού αριθμού υπόπτων που συνελήφθησαν για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία ήταν ηλικίας μεταξύ 12 και 20 ετών.



Ο νεότερος συλληφθείς, που κατηγορείται για σχεδιασμό ή προετοιμασία επίθεσης, ήταν 12 ετών και αποδόθηκε σε ακροδεξιά ιδεολογία.



Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των νεαρών υπόπτων συνδέονταν με την Τζιχάντ, ενώ ακολουθεί η ακροδεξιά τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό.



Η Europol ανέφερε επίσης αύξηση της τρομοκρατικής και βίαιης εξτρεμιστικής προπαγάνδας σε ψηφιακές πλατφόρμες.



Αυτοί οι νεαροί δράστες ήταν κυρίως άνδρες. Μόνο 12 από τους 133 ήταν γυναίκες.



«Συνήθως υποβάλλονται σε μια διαδικασία αυτοριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο και ενεργούν αποκομμένοι από οποιαδήποτε κεντρική οργάνωση, συχνά μόνοι τους ή μέσα σε μικρά τμήματα συνομηλίκων», ανέφερε η έκθεση.



Ο συνδυασμός της ψυχολογικής ευαλωτότητας, της κοινωνικής απομόνωσης και της ψηφιακής εξάρτησης εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ριζοσπαστικοποίηση των νέων.