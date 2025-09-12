11η Σεπτεμβρίου: Γυναίκα ταυτοποιήθηκε 24 χρόνια μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους

Μία γυναίκα που το όνομά της βρισκόταν στον «μαύρο» κατάλογο των 2.997 θυμάτων της αδιανόητης τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου ταυτοποιήθηκε τελικά μετά από δύο δεκαετίες. Πρόκειται για το τελευταίο από τα τρία θύματα που αναγνωρίστηκαν επίσημα πριν από λίγες ημέρες, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Η Μπάρμπαρα Κίτινγκ πέθανε όταν η πτήση της προσέκρουσε στον Βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου εκείνη την αποφράδα ημέρα του 2001. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα ήταν ένα από τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου των οποίων τα λείψανα δεν είχαν ταυτοποιηθεί.

Τελικά, 24 χρόνια μετά την επίθεση αναγνωρίστηκε επίσημα ως μία από τους νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης που άλλαξε τις ΗΠΑ (και τον κόσμο). Στα 24 χρόνια που έχουν περάσει από τότε, ο μικρότερος γιος της Κίτινγκ, ο Πολ Κίτινγκ, είπε ότι δεν είχε ελπίδες ότι θα έβρισκαν κάτι από τα λείψανα της μητέρας του. Όμως, στα τέλη του καλοκαιριού, το Γραφείο του Επικεφαλής Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης επικοινώνησε με την οικογένειά του, φέρνοντας αναπάντεχα νέα: η ανάλυση DNA είχε ταυτοποιήσει με βεβαιότητα ότι ήταν τα λείψανα της μητέρας του.

Όταν οι πενθούντες συγκεντρώθηκαν σε μια εκκλησία της Νότιας Καλιφόρνιας για την τελετή μνήμης της Μπάρμπαρα Κίτινγκ τον Νοέμβριο του 2001, μια τεφροδόχος τοποθετήθηκε στο ιερό. Οι στάχτες που περιείχε δεν ήταν της 72χρονης, όπως ανέφερε η εφημερίδα The Desert Sun. Αντίθετα, προέρχονταν από τα ερείπια του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Κάτω Μανχάταν, όπου η Κίτινγκ έχασε τη ζωή της.

Η πρόοδος της τεχνολογίας έδωσε φέτος τη δυνατότητα στο Γραφείο του Επικεφαλής Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης (OCME) να επιβεβαιώσει επίσημα την ταυτότητά της, μαζί με δύο ακόμη θυμάτων: του Ράιν Φιτζέραλντ και μια γυναίκας, το όνομα της οποίας παραμένει άγνωστο κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς της.

Η ταυτοποίησή τους, η πρώτη από τον Ιανουάριο του 2024, κατέστη δυνατή χάρη στις εξελίξεις στην επιστήμη του DNA, όπως δήλωσε ο επικεφαλής ιατροδικαστής δρ Τζέισον Γκράχαμ στο CNN. Οι σημαντικές ανακαλύψεις επέτρεψαν στο γραφείο του να «εργαστεί με μικρότερες ποσότητες DNA» και να «αποκτήσει DNA από πολύ αλλοιωμένα δείγματα» που προηγουμένως θα ήταν άχρηστα, είπε. «Αυτό το γραφείο έδωσε μια πολύ σοβαρή υπόσχεση στις οικογένειες των θυμάτων που χάθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001», συμπλήρωσε, ώστε «να κάνει ό,τι χρειάζεται για όσο χρόνο χρειαστεί για να ταυτοποιήσει τους αγαπημένους τους και να τους επιστρέψει στις οικογένειές τους».