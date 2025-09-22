Έλαβε χειρόγραφη επιστολή της μητέρας του 24 χρόνια μετά τον θάνατό της, την 11η Σεπτεμβρίου

Ένας άνδρας από τη Φλόριντα που προσφάτως έγινε πατέρας, έλαβε ως δώρο μια χειρόγραφη επιστολή που έγραψε η μητέρα του μήνες πριν χάσει τη ζωή της στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.



Η συνταξιούχος αστυνομικός στο Fort Pierce της Φλόριντα, CeeCee Lyles, εργαζόταν ως αεροσυνοδός στην πτήση 93 της United Airlines, η οποία καταλήφθηκε από τρομοκράτες της Αλ Κάιντα. Κανένας από τους 40 επιβάτες δεν επέζησε.



Ο Jevon Castrillo κρατάει τις ξεθωριασμένες αναμνήσεις που έχει ακόμα από τη μητέρα του και έμεινε άναυδος όταν η δασκάλα του νηπιαγωγείου του έφερε ένα γράμμα που της είχε γράψει η μητέρα του τον Μάρτιο του 2001.

Όπως διαβάζουμε στο σχετικό ρεπορτάζ της New York Post, το γράμμα ανέφερε:



«Αγαπητή κυρία Thurman, ο Jevon διάβασε χθες το βράδυ ένα βιβλίο που έφερε στο σπίτι από τη βιβλιοθήκη. Το διάβασε από την αρχή μέχρι το τέλος. Του είπα ότι θα σας έγραφα ένα σημείωμα για να σας πω πόσο εξαιρετική δουλειά έκανε. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί του στο σπίτι. Και πάλι, σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση και το θάρρος που επιδεικνύετε στη δουλειά σας. Cee Cee Lyles», διάβασε συγκινημένος ο Castrillo στο WPTV.

Η πρώην δασκάλα του, Tammy Thurman, κράτησε το γράμμα ακόμα και όταν μετακόμισε σε άλλο σχολείο της κομητείας. Ο αρχικός φάκελος είχε χαθεί, αλλά το γράμμα ήταν σε άριστη κατάσταση.



«Ως μητέρα, ξέρω ότι έχεις ανάγκη να διαβάσεις αυτά τα λόγια από τη μητέρα σου. Ήταν μια υπέροχη γυναίκα και εσύ ήσουν ένας υπέροχος μαθητής», είπε η Thurman στον Castrillo.

«Ελπίζω να μπορέσω να σε ξαναδώ αγάπη μου»

Η πτήση 93 είναι η λιγότερο γνωστή από τις τέσσερις εμπορικές πτήσεις που κατελήφθησαν από τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου. Δύο από αυτές συνετρίβησαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και η τρίτη στο Πεντάγωνο.



Η CeeCee Lyles προσπάθησε να καλέσει την οικογένειά της ενώ ήταν σε εξέλιξη η αεροπειρατεία, αλλά μπόρεσε να επικοινωνήσει μόνο με τον τηλεφωνητή του συζύγου της.



«Έχουν καταλάβει το αεροπλάνο, προσπαθώ να μείνω ήρεμη. Έχουμε κάνει αναστροφή και άκουσα ότι υπάρχουν αεροπλάνα που έχουν συντριβεί στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Ελπίζω να μπορέσω να σε ξαναδώ αγάπη μου. Σ' αγαπώ», είπε στο μήνυμά της.

Λίγο αργότερα μίλησε τελικά με τον σύζυγό της και του μετέφερε ένα σχέδιο που εκείνη και άλλοι επιβάτες της πτήσης προσπαθούσαν να καταστρώσουν για να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροπλάνου ή να πεθάνουν προσπαθώντας.

Αφού το ζευγάρι προσευχήθηκε μαζί, η Lyles είπε: «Ετοιμαζόμαστε να το κάνουμε τώρα» πριν κλείσει το τηλέφωνο. Το αεροπλάνο συνετρίβη σε ένα χωράφι στην Πενσυλβάνια στις 10:03 π.μ., λίγα λεπτά μετά την τελευταία συνομιλία της Lyles με τον σύζυγό της.

