11 Σεπτεμβρίου 2001: 24 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση που σόκαρε (και άλλαξε) τον κόσμο

Η «μαύρη» επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου «ξυπνά» σήμερα, Πέμπτη (11/9), στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου θα τιμηθεί η μνήμη των 2997 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους με δραματικό τρόπο στις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους, στην καρδιά του Μανχάταν, και στην Ουάσιγκτον.

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2001, δηλαδή μια ημέρα σαν σήμερα πριν από 24 χρόνια, 19 «καμικάζι», μέλη της Αλ Κάιντα, κατέλαβαν αμερικανικά επιβατικά αεροσκάφη. Πιο συγκεκριμένα, τέσσερα αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ καταλήφθηκαν ταυτόχρονα από μικρές ομάδες αεροπειρατών. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ως γιγάντια κατευθυνόμενα βλήματα για να συντριβούν στα εμβληματικά κτίρια στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον.

Δύο αεροπλάνα χτύπησαν τους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, με το δεύτερο χτύπημα να ακολουθεί 17 λεπτά μετά το πρώτο. Τα κτίρια τυλίχθηκαν στις φλόγες, παγιδεύοντας τους ανθρώπους στους επάνω ορόφους και καλύπτοντας την πόλη με καπνό. Σε λιγότερο από δύο ώρες, και οι δύο πύργοι 110 ορόφων κατέρρευσαν μέσα σε τεράστια σύννεφα σκόνης. Ένα τρίτο αεροπλάνο κατέστρεψε τη δυτική πλευρά του Πενταγώνου, το γιγαντιαίο αρχηγείο του αμερικανικού στρατού λίγο έξω από την πρωτεύουσα της χώρας, την Ουάσιγκτον. Το τέταρτο αεροπλάνο συνετρίβη σε ένα χωράφι στην Πενσυλβάνια, αφού οι επιβάτες αντέδρασαν. Πιστεύεται ότι οι αεροπειρατές είχαν σκοπό να επιτεθούν στο Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το BBC, συνολικά, 2.977 άτομα (χωρίς να υπολογίζονται οι 19 αεροπειρατές) έχασαν τη ζωή τους, τα περισσότερα από αυτά στη Νέα Υόρκη:

Και οι 246 επιβάτες και μέλη του πληρώματος των τεσσάρων αεροσκαφών σκοτώθηκαν.

Στους Δίδυμους Πύργους, 2.606 άτομα έχασαν τη ζωή τους - είτε αμέσως είτε αργότερα από τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Στο Πεντάγωνο, 125 άτομα σκοτώθηκαν.

Το νεότερο θύμα ήταν η δίχρονη Κριστίν Λι Χάνσον και το γηραιότερο ο 82χρονος Ρόμπερτ Νόρτον, και οι δύο επιβάτες των αεροσκαφών.

Όταν το πρώτο αεροσκάφος προσέκρουσε, περίπου 17.400 άτομα βρίσκονταν στους δύο πύργους. Μεταξύ των θυμάτων υπήρχαν πολίτες από 77 διαφορετικές χώρες. Χιλιάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν ή αργότερα ανέπτυξαν ασθένειες που σχετίζονταν με τις επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστών που είχαν εργαστεί σε τοξικά συντρίμμια.

Φωτο: ΑΠΕΜΠΕ/EPA/MIKE SEGAR/POOL

Να σημειωθεί ότι από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, ισοπεδώθηκε και ο Άγιος Νικόλαος, η ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία που ήταν στο «Σημείο Μηδέν». Ο ναός ανοικοδομήθηκε σχεδόν 21 χρόνια αργότερα, σχεδιασμένος από τον Σαντιάγο Καλατράβα, και έγινε τόπος μνήμες, πόλος έλξης και προσευχής για τους επισκέπτες της αμερικανικής μεγαλούπολης.



Εκείνο το γεγονός επέφερε βαθιές συνέπειες σε όλο τον κόσμο. Η εικόνα των καπνών και των φλεγόμενων πύργων μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο, αφήνοντας εκατομμύρια θεατές εμβρόντητους και σοκαρισμένους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν αντιμέτωπες με μία από τις πιο σοκαριστικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην ιστορία τους. Οι επιθέσεις προκάλεσαν παγκόσμια σοκ και οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές στην αμερικανική πολιτική ασφαλείας, με τη δημιουργία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και την έναρξη της λεγόμενης «Παγκόσμιας Εκστρατείας κατά της Τρομοκρατίας». Η 11η Σεπτεμβρίου παραμένει ένα ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία, υπενθυμίζοντας την ευπάθεια των κοινωνιών απέναντι στην βία και την ανάγκη για διεθνή συνεργασία κατά της τρομοκρατίας.