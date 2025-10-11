Αυτοκτόνησε επιζώντας από το μακελειό της Χαμάς το 2023 - «Δεν μπορείτε να με καταλάβετε»

Θλίψη προκαλεί στο Ισραήλ η είδηση της αυτοκτονίας ενός επιζώντος της σφαγής της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova δύο χρόνια μετά το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου 2023, αφού προηγουμένως ανήρτησε αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Ρόει Σάλεβ, η σύντροφος του οποίου Μαπάλ Αντάμ δολοφονήθηκε από εξτρεμιστές στο φεστιβάλ Nova, βρέθηκε χθες Παρασκευή νεκρός σε φλεγόμενο όχημα σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Νετάνια του κεντρικού Ισραήλ κι η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

So many survivors do not survive. Praying for Roei Shalev, his family, and all who love him. Terrorism is unspeakably evil. https://t.co/u6UFoxEzlA — Jennifer Greenberg 🕊️ (@JennMGreenberg) October 11, 2025

«Είμαι ήδη νεκρός»

Ο Σάλεβ διασκέδαζε με την αγαπημένη και φίλους του στο ρέιβ πάρτι της 7ης Οκτωβρίου, όταν τρομοκράτες από τη Λωρίδα της Γάζας κατάφεραν να διεισδύσουν σε παραμεθόριες κοινότητες του νότιου Ισραήλ και σκότωσαν πάνω από 1.200 ανθρώπους, αμάχους στην πλειονότητά τους.



Ο Σάλεβ δέχθηκε πυρά στην πλάτη, αλλά επέζησε σε αντίθεση με τη σύντροφό του και τον στενό του φίλο Χίλι Σόλομον. Φίλοι του Σάλεβ είπαν ότι ουδέποτε συνήλθε από τα ψυχικά τραύματα και την απώλεια της αγαπημένης του. Μία εβδομάδα μετά το μακελειό με τους 364 νεκρούς στο φεστιβάλ Nova η μητέρα του Σάλεβ, Ραφαέλ έβαλε τέλος στη ζωή της.

Λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή του ο Σάλεβ ανήρτησε αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα social media, όπου ανέφερε ότι «δεν αντέχει άλλο» και ζήτησε συγγνώμη.



«Λυπάμαι πραγματικά. Δεν μπορώ να υποφέρω άλλο αυτόν τον πόνο. Καίγομαι μέσα μου και δεν μπορώ πια να το συγκρατήσω. Ουδέποτε στη ζωή μου ένιωσαν τέτοιο πόνο και οδύνη – βαθιά, ένα κάψιμο που τρώει τα σωθικά μου», ανέφερε στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Πραγματικά δεν αντέχω άλλο, Μπαμπά, Λίορ και Ίντο. Σας αγαπώ όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Λυπάμαι τόσο πολύ. Φίλοι μου στο Ισραήλ και σε ολόκληρο τον κόσμο, σας αγαπώ. Κεσέτ, σε αγαπώ. Σας παρακαλώ μη θυμώσετε μαζί μου. Κανείς δεν θα με καταλάβει ποτέ, επειδή δεν μπορείτε. Το μόνο που θέλω είναι να τελειώσει αυτή η οδύνη. Είμαι ζωντανός -αλλά μέσα μου είμαι ήδη νεκρός. Σας παρακαλώ να θυμάστε το καλό εντός μου. Όσοι με γνώριζαν ξέρουν ότι το μόνο που ήθελα ήταν το καλό. Λυπάμαι», πρόσθεσε.

Το μετατραυματικό στρες

Η οργάνωση Nova Tribe Community, που εκπροσωπεί επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων του μακελειού στο φεστιβάλ Nova, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «σκύβει το κεφάλι με τις καρδιές ραγισμένες σε κομμάτια λόγω της βαθύτατης θλίψης για τον αδόκητο θάνατο του αγαπημένου μας φίλο, Ρόει Σάλεβ».



«Δυστυχώς, πολλά από τα θύματα διαταραχής μετατραυματικού στρες της 7ης Οκτωβρίου εξακολουθούν να βιώνουν έκτοτε τρομερές και περίπλοκες στιγμές. Ζητάμε από όλους να είναι συνεχώς σε εγρήγορση και να δείχνουν τη μέγιστη ευαισθησία στην ψυχική κατάσταση των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου γενικότερα, και ιδιαίτερα των επιζώντων και των πενθούντων οικογενειών», καταλήγει στη δήλωσή της.