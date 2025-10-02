Δυο συλλήψεις για το μακελειό του Μάντσεστερ - «Τρομοκρατική» η επίθεση στη συναγωγή Εβραίων

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (2/10) στο Μάντσεστερ όταν ένας άνδρας «έπεσε» πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος Εβραίων προσκυνητών με το αυτοκίνητο του ενώ στη συνέχεια άρχισε να μαχαιρώνει τους πιστούς, με δυο ανθρώπους να πέφτουν νεκροί ενώ ακόμη τρεις να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι Αρχές προχώρησαν λίγες ώρες μετά το μακελειό σε δυο συλλήψεις, όπως τόνισε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής μονάδας της αστυνομίας του Λονδίνου ενώ μάλιστα το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική επίθεση.

«Εξειδικευμένες ομάδες μας διερευνούν τώρα τι συνέβη (...) και συνεργάζονται στενά με την αστυνομία του Μάντσεστερ», ανέφερε, προσθέτοντας πως έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές περιπολίες σε όλη τη χώρα.

Που συνέβη το τραγικό συμβάν

Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, η οποία θεωρείται η πιο ιερή ημέρα στο εβραϊκό θρησκευτικό ημερολόγιο, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της DailyMail.

Όλα ξεκίνησα, όταν οι Αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση που έλαβαν, για ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με ταχύτητα προς το πλήθος στις 09:30 το πρωί της Πέμπτης. Ένας άνδρας που, στη συνέχεια, μαχαιρώθηκε πιστεύεται ότι είναι φύλακας ασφαλείας.

Το περιστατικό συνέβη στη συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας Heaton Park στην περιοχή Crumpsall στο βόρειο Μάντσεστερ. Μια περιοχή με μεγάλη εβραϊκό πληθυσμό, περίπου 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Μόλις λίγα λεπτά μετά τις πρώτες αναφόρες, η Αστυνομία του Μάντσεστερ είχε κηρύξει το περιστατικό ως σοβαρό ενώ στις 09:38 άνοιξε πυρ εναντίον που φερόμενου ως δράστη.

Ο θανάσιμος απολογισμός της επίθεσης και οι σοβαρά τραυματίες

Η αστυνομία του Μάντσεστερ αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ ο φερόμενος ως δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία και θεωρείται νεκρός, χωρίς ωστόσο η πληροφορία να έχει επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, τρεις ακόμη προσκυνητές παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση με την αστυνομία να είχε δηλώσει νωρίτερα ότι τα τραύματα προκλήθηκαν τόσο από το όχημα όσο και από μαχαιριές.

Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που προσκυνούσαν τη στιγμή του περιστατικού «παρέμειναν μέσα ενώ η περιοχή γέμισε γρήγορα με δυνάμεις των Αρχών», δήλωσαν οι αστυνομικοί που έφτασαν εκεί.

Οι δηλώσεις της Αστυνομίας

Οι αρχικές δηλώσεις της Αστυνομίας έκαναν λόγο ότι ο άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης πυροβολήθηκε και θεωρείται νεκρός.

«Προς το παρόν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί λόγω ζητημάτων ασφαλείας που αφορούν ύποπτα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω του», τονίζει η τοποθέτηση και προστίθεται πως «η μονάδα εξουδετέρωσης βομβών έχει κληθεί και βρίσκεται τώρα στο σημείο».

Εικόνες που κάνουν τον γύρω του διαδικτύου δείχνουν τον φερόμενο ως δράστη ακριβώς μπροστά από τον περιμετρικό φράχτη του σημείου το πρωί της μέρας. Στην ίδια ακριβώς τοποθεσία, δυο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ κατά του άνδρα, ο οποίος δευτερόλεπτα αργότερα κείτεται στο έδαφος.

Την ίδια ώρα, στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκε ένα φορτηγό με την ένδειξη «Απενεργοποίηση Βόμβας» το οποίο εικάζεται ότι είναι το όχημα με το οποίο ο δράστης εμβόλισε τους πολίτες. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι πληροφορίες για την ύπαρξη εκρηκτικών, ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει έναν περαστικό να ισχυρίζεται ότι ο ύποπτος «έχει βόμβα πάνω του». «Θα ανατιναχθεί, προσπαθεί να πατήσει το κουμπί», ακούγεται το βίντεο. Στη συνέχεια ακούγεται ένας πυροβολισμός και το άτομο πέφτει στο έδαφος.

Τι είναι το Γιομ Κιπούρ

Το Γιομ Κιπούρ αποτελεί την πιο ιερή ημέρα στο εβραϊκό θρησκευτικό ημερολόγιο. Είναι επίσημη περίοδος νηστείας και εξιλέωσης. Θεωρείται, μάλιστα, η ημέρα που ο Θεός σφραγίζει τη μοίρα κάθε ατόμου για τα επόμενα χρόνια.

Οι πολίτες απαγορεύεται να πάνε στις δουλειές τους και αυτό γιατί η ημέρα προορίζεται για προσευχή και περισυλλογή.

Πολλοί που δεν παρακολουθούν τακτικά τις λειτουργίες της συναγωγής το κάνουν - ως εκ τούτου, οι δυνάμεις των Αρχών για να διατηρήσουν την τάξηείναι συχνά αυξημένη.

Οι αντιδράσεις της βασιλικής οικογένειας - «Σοκαρισμένος» ο Στάρμερ

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ δήλωσε ότι αυτός και η βασίλισσα ήταν «βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι όταν έμαθαν για την φρικτή επίθεση στο Μάντσεστερ, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα για την εβραϊκή κοινότητα».

Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε, από τη μεριά του, ότι ήταν «σοκαρισμένος» από την επίθεση.

Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε: «Το γεγονός ότι αυτό συνέβη το Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, το κάνει ακόμα πιο φρικτό. Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους όλων όσων επλήγησαν και οι ευχαριστίες μου απευθύνονται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε όλους τους πρώτους ανταποκριτές».

Μάλιστα, ο Άγγλος πρωθυπουργός θα συμμετέχει σε συνεδρίαση της επιτροπής έκτακτης ανάγκης Cobra στο Λονδίνο το απόγευμα της Πέμπτης (2/10), αποχωρώντας μάλιστα από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στη Δανία.