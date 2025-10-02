Τραγωδία σε απευθείας μετάδοση: Influencer σκοτώθηκε σε πτήση με ελικοφόρο - Η στιγμή της συντριβής

Ένα φρικτό δυστύχημα εκτυλίχθηκε σε πραγματικό χρόνο μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών, όταν ο 55χρονος Κινέζος influencer Τανγκ Φειτζί σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης πτήσης με ιπτάμενο ελικοφόρο. Πάνω από 1.000 followers παρακολουθούσαν ζωντανά τη στιγμή που το ελικοφόρο άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα μέχρι που συνετρίβη στο έδαφος και τυλίχθηκε στις φλόγες, παρασύροντας τον άτυχο άνδρα στον θάνατο.

Σύμφωνα με την Daily Mail το δυστύχημα σημειώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στην επαρχία Τζιανγκέ. Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ο influencer να απολαμβάνει τη βόλτα του με το ελικοφόρο πετώντας πάνω από μια λίμνη. Λίγα λεπτά αργότερα όμως το περιπετειώδες ταξίδι του μετατράπηκε σε τραγωδία, καθώς στο live βίντεο καταγράφεται η στιγμή που το μονοθέσιο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται, να συντρίβεται στο έδαφος και τελικά να πιάνει φωτιά.



Το αεροσκάφος ήταν ένα υπερελαφρύ, μονοθέσιο ελικόπτερο με ομοαξονικό ρότορα και καθαρό βάρος μόλις 115 κιλά ενώ μπορούσε να φτάσει σε μέγιστο υψόμετρο 600 μέτρων και τελική ταχύτητα περίπου 100 χλμ/ώρα.



Σοκαρισμένοι οι followers του

Τη στιγμή της συντριβής, τα σχόλια «Σώστε τον», «Καλέστε βοήθεια» πλημμύρισαν την οθόνη, καθώς οι θεατές συνειδητοποιούσαν με φρίκη ότι παρακολουθούσαν έναν θάνατο σε απευθείας μετάδοση. Άλλοι, χωρίς να καταλάβουν τι είχε συμβεί, απαντούσαν με emoji γέλιου, αγνοώντας την τραγική πραγματικότητα.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο influencer είχε ελάχιστη εμπειρία χειρισμού τέτοιου τύπου οχήματος, καθώς είχε παρακολουθήσει μόλις μία εβδομάδα θεωρητικής εκπαίδευσης και είχε συμπληρώσει μόνο έξι ώρες πτήσης με το συγκεκριμένο ελικοφόρο, αξίας περίπου 41.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τανγκ Φειτζί βρέθηκε αντιμέτωπος με τον θάνατο. Στο παρελθόν είχε επιβιώσει από δύο ατυχήματα με παρόμοιο τύπο ιπτάμενου οχήματος, τα οποία φέρονται να προκλήθηκαν από τεχνικές βλάβες. Παρά τις προειδοποιήσεις και τα προβλήματα, ο 55χρονος συνέχισε τις επικίνδυνες πτήσεις, με την τελευταία να αποδεικνύεται μοιραία.

Δείτε βίντεο: