Έχασε τη ζωή του για μια φωτογραφία: Βίντεο καταγράφει τη φρικτή πτώση 32χρονου ορειβάτη

Στιγμές απόλυτης φρίκης εκτυλίχθηκαν στο όρος Νάμα της Κίνας, όταν ένας 32χρονος ορειβάτης βρήκε τραγικό θάνατο προσπαθώντας να βγάλει μια φωτογραφία. Η απόφασή του να αποδεσμευτεί από το σχοινί ασφαλείας αποδείχθηκε μοιραία, καθώς έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό, μπροστά στα μάτια των φίλων του. Το βίντεο της φρικτής πτώσης έχει καταγραφεί και κυκλοφορεί στα social media, προκαλώντας σοκ.

Το δυστύχημα συνέβη στις 28 Σεπτεμβρίου 2025, στο όρος Νάμα (Nama), μέρος του ορεινού όγκου Γκονγκά (Gongga) στην επαρχία Σιτσουάν, μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως απαγορευμένη ζώνη για αναρριχητικές και τουριστικές δραστηριότητες λόγω επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Tribuna de la Bahía, ο άτυχος άνδρας —του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί— βρισκόταν σε μια παγωμένη και ιδιαίτερα επικίνδυνη πλαγιά όταν αποφάσισε να λύσει τη ζώνη ασφαλείας του. Οι πρώτες ενδείξεις από την έρευνα δείχνουν ότι η κίνησή του αυτή έγινε προκειμένου να τραβήξει μια φωτογραφία. Σύμφωνα με το LaIguana.TV, ο 32χρονος επιχειρούσε να φωτογραφίσει τους φίλους του, ωστόσο άλλες πηγές επιμένουν πως επρόκειτο για selfie.

Η στιγμή της πτώσης καταγράφηκε σε κάμερα και κάνει πλέον τον γύρο του διαδικτύου, σοκάροντας όσους το παρακολουθούν. Το βίντεο αποτυπώνει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν ο άνδρας γλιστρήσει στην παγωμένη πλαγιά και χαθεί στο κενό — χωρίς καμία προστασία, αφού είχε ήδη αποδεσμευτεί από τον εξοπλισμό ασφαλείας του.

Η πτώση του εκτιμάται πως ήταν πάνω από 200 μέτρα, ενώ το πτώμα εντοπίστηκε σε υψόμετρο 5.300 μέτρων, σε μια εξαιρετικά δύσβατη περιοχή που απαιτούσε οργανωμένη και επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης.

Δείτε το βίντεο: