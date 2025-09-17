«Πάγωσε» το κοινό: Γυναίκα ακροβάτης πέφτει στο κενό ενώ χορεύει κρεμασμένη από τα μαλλιά - Βίντεο

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τσίρκο στη Βραζιλία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη δραματική στιγμή που η ακροβάτης Αλιάν Ντίας πέφτει στο κενό κατά τη διάρκεια της παράστασής της. Η νεαρή καλλιτέχνιδα εκτελούσε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο νούμερο, στο οποίο αιωρούνταν ψηλά στον αέρα, έχοντας ως μοναδικό σημείο στήριξης… τα μαλλιά της.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ενώ η Ντίας εκτελεί το «νούμερό» της στο οποίο αιωρείται μόνο από τα μαλλιά της, η πρόσδεση χαλαρώνει και σε δευτερόλεπτα πέφτει στο κενό, με το πλήθος να μένει σοκαρισμένο από τα όσα εκτυλίσσονται.

Άμεσα στο πλευρό της Ντίας βρέθηκαν διασώστες οι οποίοι την έβαλαν σε φορείο και τη μετέφεραν σε νοσοκομείο όπου έλαβε «άμεση και αποτελεσματική περίθαλψη».



Ο υπεύθυνος του τσίρκου, Circo Robatiny ,στο οποίο εργαζόταν η ακροβάτισσα επέρριψε τις ευθύνες για την πτώση στην Ντίας και όχι σε βλάβη του εξοπλισμού.

«Σε αυτό το νούμερο, κρέμεται από τα μαλλιά της από ένα ατσάλινο καλώδιο, και η ίδια η καλλιτέχνιδα είναι υπεύθυνη για το δέσιμο του σύμφωνα με το πρωτόκολλο», δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ««περιμένουμε την επιστροφή της και την πλήρη ανάρρωσή της για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες».

Παρά το τρομακτικό ατύχημα, ο θίασος πραγματοποίησε την επόμενη μέρα την προγραμματισμένη παράστασή του.

Δείτε βίντεο: