Τρόμος σε τσίρκο: Η στιγμή που 19χρονη ακροβάτης πέφτει στο κενό ενώ κάνει σπαγκάτο - Βίντεο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια παράστασης του τσίρκου «Gasca Brothers» στην πόλη Κάλι της Κολομβίας, προκαλώντας δέος και ανησυχία στο κοινό.

Η 19χρονη ακροβάτης Νταϊάνα Ροντρίγκεζ, στην προσπάθειά της να εκτελέσει ένα εντυπωσιακό «νούμερο» – να κάνει σπαγκάτο πάνω σε τεντωμένο σχοινί, αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος – έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο κενό.

Η πτώση της από ύψος 9 μέτρων πάγωσε το κοινό, με δεκάδες θεατές να ξεσπούν σε κραυγές τρόμου.

Γλίτωσε τα χειρότερα

Παρά την σοκαριστική πτώση, η νεαρή γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς υπέστη μόνο κάποιες μελανιές στο σώμα της, χωρίς κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο διευθυντής του τσίρκου, ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε ότι η Νταϊάνα είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει.

«Ήταν ένα τρομακτικό περιστατικό, όμως ευτυχώς η κοπέλα είναι καλά. Το σώμα της φέρει μόνο μερικές μελανιές και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος του τσίρκου.

Το ατύχημα επανέφερε στη δημόσια συζήτηση τα ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με τις ακροβατικές παραστάσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές περιλαμβάνουν ριψοκίνδυνα «νούμερα» χωρίς τη χρήση προστατευτικών διχτυών ή άλλων μέτρων ασφαλείας.

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί αν θα υπάρξει παύση των παραστάσεων ή αν θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας για τους καλλιτέχνες του τσίρκου.

Δείτε το βίντεο: