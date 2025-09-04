Τρόμος σε τσίρκο: Η στιγμή που 19χρονη ακροβάτης πέφτει στο κενό ενώ κάνει σπαγκάτο - Βίντεο
Παρά την σοκαριστική πτώση, η νεαρή γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς υπέστη μόνο κάποιες μελανιές στο σώμα της, χωρίς κάποιο σοβαρό τραυματισμό.
Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια παράστασης του τσίρκου «Gasca Brothers» στην πόλη Κάλι της Κολομβίας, προκαλώντας δέος και ανησυχία στο κοινό.
Η 19χρονη ακροβάτης Νταϊάνα Ροντρίγκεζ, στην προσπάθειά της να εκτελέσει ένα εντυπωσιακό «νούμερο» – να κάνει σπαγκάτο πάνω σε τεντωμένο σχοινί, αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος – έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο κενό.
Η πτώση της από ύψος 9 μέτρων πάγωσε το κοινό, με δεκάδες θεατές να ξεσπούν σε κραυγές τρόμου.
Γλίτωσε τα χειρότερα
Παρά την σοκαριστική πτώση, η νεαρή γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς υπέστη μόνο κάποιες μελανιές στο σώμα της, χωρίς κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο διευθυντής του τσίρκου, ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε ότι η Νταϊάνα είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει.
«Ήταν ένα τρομακτικό περιστατικό, όμως ευτυχώς η κοπέλα είναι καλά. Το σώμα της φέρει μόνο μερικές μελανιές και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος του τσίρκου.
Το ατύχημα επανέφερε στη δημόσια συζήτηση τα ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με τις ακροβατικές παραστάσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές περιλαμβάνουν ριψοκίνδυνα «νούμερα» χωρίς τη χρήση προστατευτικών διχτυών ή άλλων μέτρων ασφαλείας.
Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί αν θα υπάρξει παύση των παραστάσεων ή αν θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας για τους καλλιτέχνες του τσίρκου.
Δείτε το βίντεο: