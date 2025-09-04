Συναγερμός στο Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί της Πέμπτης (4/9) στο κέντρο του Λονδίνου, όταν διώροφο λεωφορείο έφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Το τροχαίο σημειώθηκε έξω από τον πολυσύχναστο σταθμό τρένου στη Victoria Street, στο Γουέστμινστερ, με τα βρετανικά Μέσα να μεταδίδουν πως πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο οδηγός του λεωφορείου, τραυματίστηκαν στο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Λονδίνο.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το λεωφορείο που ερχόταν από την κατεύθυνση του Γουέστμινστερ «κινούταν πολύ γρήγορα και βγήκε από το δρόμο».

Οι Αρχές στην ενημέρωσή τους ανέφεραν πως «έχουμε στείλει δυνάμεις στο σημείο». Στο σημείο έσπευσαν, σύμφωνα με τον Guardian, περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα.

Η Αστυνομία του Μητροπολιτικού Λονδίνου ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν νεκροί. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, πρόσθεσε η αστυνομία.

«Οι άνθρωποι ούρλιαζαν - Ήταν τρομερό»

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στις κάμερες: «Το λεωφορείο ερχόταν από το Γουέστμινστερ. Υπήρχαν περίπου 15, 16 άτομα μέσα σε αυτό. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν - ήταν τρομερό».

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε: «Άκουσα έναν δυνατό κρότο. Βγήκα έξω και υπήρχε μια γυναίκα στο πάτωμα με πολλούς ανθρώπους γύρω της».