Συναγερμός στο Βερολίνο: IX έπεσε πάνω σε πλήθος - Αναφορές για τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) στο Βερολίνο, όταν ένα αυτοκίνητο παρέκκλινε από την πορεία του και έπεσε με ταχύτητα πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 1:10 μ.μ. τοπική ώρα στη Seestraße, έναν δρόμο στο Βερολίνο-Βέντινγκ, βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, οι αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Ευτυχώς, τα περισσότερα φαίνεται πως έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, η συνοδός των παιδιών φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων τριών ασθενοφόρων.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη επί τόπου, ενώ η αστυνομία αναφέρει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικού κινήτρου.

Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να μην αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.

#Berlin-Wedding: Unter den Opfern sollen viele Kinder sein, da mehrere Gruppen vor Ort unterwegs waren. Eine Betreuerin soll nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden sein, mehrere Kinder leicht. https://t.co/Dor5t4s1gJ pic.twitter.com/dugraW1Shm — Bettina Punkt (@Taykra) September 4, 2025