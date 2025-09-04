Σάλος με βίντεο από τη Νέα Υόρκη: Αστυνομικοί ακινητοποιoύν βίαια έφηβο μπροστά στην κάμερα

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφει τη βίαιη ακινητοποίηση ενός 18χρονου από αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το επίμαχο στιγμιότυπο από τις 28 Αυγούστου, που αναρτήθηκε στο Χ και έγινε αμέσως viral, δείχνει αστυνομικούς να τραβούν τον νεαρό από τα μαλλιά και να τον καθηλώνουν στο έδαφος, πιέζοντας το κεφάλι του με το γόνατο, πριν του περάσουν χειροπέδες και τον μεταφέρουν σε περιπολικό.

Οι εικόνες αυτές έχουν πυροδοτήσει εκτεταμένες αντιδράσεις από χρήστες του διαδικτύου, με πολλούς να καταδικάζουν τη στάση των αστυνομικών και να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τη χρήση δυσανάλογης βίας εναντίον ενός ανήλικου.

«Απολύτως σκανδαλώδες», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης. «Γιατί να φέρονται έτσι σε ένα παιδί για ένα Citi Bike;» Άλλος ανέφερε: «Αυτό συμβαίνει μόνο στις φτωχογειτονιές. Δεν θα το έκαναν ποτέ σε έναν λευκό ποδηλάτη στην Park Avenue». Πολλοί από τους σχολιαστές υποστηρίζουν πως ο νεαρός δεν προέβαλε αντίσταση, αλλά αντιδρούσε στον πόνο που του προκαλούσε η σύλληψη.

Δεν καταδίκασαν όλοι το περιστατικό

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD), παρά το κύμα κατακραυγής. Ωστόσο, σύμφωνα με την New York Post που επικαλούνται αστυνομικές πηγές, ο έφηβος φέρεται να πέρασε με κόκκινο φανάρι, να μετέφερε συνεπιβάτη ενώ οδηγούσε και να αγνόησε εντολή για έλεγχο. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη, αρνούμενος να βάλει τα χέρια του πίσω για να του περαστούν οι χειροπέδες.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, δεν ήταν όλοι οι χρήστες επικριτικοί απέναντι στους αστυνομικούς. Ορισμένοι θεώρησαν τη χρήση βίας δικαιολογημένη, επικαλούμενοι την ανάγκη για επιβολή της τάξης. «Αντιστάθηκε καθαρά», σχολίασε ένας χρήστης. Άλλοι τόνισαν ότι οι αστυνομικοί έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για τέτοιες καταστάσεις και κάλεσαν να «αφήσουμε το NYPD να κάνει τη δουλειά του».

Δείτε το βίντεο: