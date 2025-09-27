Συναγερμός για νέες υπερπτήσεις drones στη Δανία: Πέταξαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση

Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας το βράδυ της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, έπειτα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 20.15 (τοπική ώρα, 21.15 ώρα Ελλάδας) που διήρκησε αρκετές ώρες. Ένα ή δύο drones παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση» του Καρούπ, δήλωσε o αξιωματικός της αστυνομίας Σίμον Σκελσζάερ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Δεν τα καταρρίψαμε», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για την προέλευση αυτών των drones.

Why would Denmark be the target of a Russian ‘hybrid drone attack’? https://t.co/LEUf5yitZA pic.twitter.com/R5u7S24zXC — The Independent (@Independent) September 27, 2025

Η αστυνομία συνεργάζεται με τον στρατό στο πλαίσιο της έρευνάς της, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Η βάση του Καρούπ μοιράζεται τους διαδρόμους της προσγείωσης απογείωσης με το αεροδρόμιο του Μίτγιουλαντ, το οποίο έκλεισε για λίγο, ωστόσο καμία πτήση δεν επηρεάστηκε, καθώς δεν είχε προγραμματιστεί καμία εμπορική πτήση, συμπλήρωσε ο Σίμον Σκελσζάερ.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Δανία βρέθηκε στο στόχαστρο «υβριδικών επιθέσεων» τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για μια μορφή μη συμβατικού πολέμου.

Τα περιστατικά έλαβαν χώρα μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση από την Κοπεγχάγη της απόκτησης, για πρώτη φορά, όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς προκειμένου να μπορεί να πλήττει μακρινούς στόχους, κρίνοντας πως η Ρωσία αντιπροσωπεύει μία απειλή «εδώ και χρόνια».

Στη Ρίγα η συνάντηση στρατιωτικών ηγετών του ΝΑΤΟ

Οι αρχηγοί γενικών επιτελείων κρατών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα στη Ρίγα για συνομιλίες σχετικά με τις πρόσφατες παραβιάσεις εναέριων χώρων από ρωσικές δυνάμεις.

«Σήμερα, εκφράζω την πλήρη και αδιαμφισβήτητη αλληλεγγύη μου με όλους τους συμμάχους των οποίων παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος. Η απάντηση του Συμφώνου είναι στιβαρή και θα ενισχυθεί περαιτέρω», δήλωσε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του οργανισμού, στην εναρκτήρια ομιλία του.

«Αυτές οι ενέργειες είναι κλιμακωτά ριψοκίνδυνες και θέτουν σε κίνδυνο ζωές και η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο Ντραγκόνε.

Στην ομιλία του από τη θέση του οικοδεσπότη, ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς δήλωσε:

«Άμεση προτεραιότητα σήμερα είναι ξεκάθαρα η αεράμυνα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Όπως έχω ήδη επισημάνει, η Ρωσία συνεχίζει ένα μοτίβο προκλήσεων, πιο πρόσφατα παραβιάζοντας απερίσκεπτα τους εναέριους χώρους της Πολωνίας και της Εσθονίας».

Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν προσφάτως μια σειρά εν δυνάμει επικίνδυνων παραβιάσεων εναέριων χώρων κρατών μελών του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική και την Πολωνία. Οι παραβιάσεις έχουν συνδεθεί με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ συμβουλεύει τις χώρες του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σε στρατιωτικά θέματα. Ένας από τους στόχους της τωρινής συνεδρίασης είναι η υλοποίηση αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον περασμένο Ιούνιο.