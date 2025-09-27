Υβριδικός «πόλεμος» στην Ευρώπη:Πόσο προστατευμένα είναι τα ελληνικά αεροδρόμια από επιθέσεις drones

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε έναν νέο υβριδικό πόλεμο. Οι πρόσφατες επιθέσεις με drones στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και οι παρενοχλήσεις στο Όσλο αποκάλυψαν τις «τρύπες» στην ασφάλεια των ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Οι υποψίες για ρωσική εμπλοκή έφεραν στο προσκήνιο το ερώτημα: πόσο έτοιμη είναι η Γηραιά Ήπειρος απέναντι σε μια αόρατη, τεχνολογική απειλή που δεν αναχαιτίζεται με κλασικά μέσα;

Ευρωπαϊκό κενό – ΝΑΤΟ σε συναγερμό

Οι επιθέσεις ανέδειξαν την έλλειψη ενός ενιαίου νομικού πλαισίου σε επίπεδο Ε.Ε. Κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της για μέτρα anti-drone, αφήνοντας επικίνδυνα κενά ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί στενά την κατάσταση, γνωρίζοντας ότι οι κρίσιμες υποδομές –και κυρίως τα αεροδρόμια– μπορεί να γίνουν στόχος σε έναν «πόλεμο σκιών» που δεν γνωρίζει σύνορα.

Anti-drone συστήματα: Τι υπάρχει και τι λείπει

Όπως εξηγεί ο Κωνσταντίνος Διαμαντάκος, προϊστάμενος στο Τμήμα Γενικής Αεροπορίας και Drones της ΥΠΑ, μιλώντας στην Καθημερινή η πρώτη αντίδραση σε σμήνος drones είναι η αναστολή ή η ανακατεύθυνση πτήσεων. Τα συστήματα αντιμετώπισης χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Εντοπισμού και παρακολούθησης, που δίνουν εικόνα της απειλής.

Εξουδετέρωσης, μέσω τεχνικών jamming, που ανοίγουν όμως και ευαίσθητα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει γεωγραφικές ζώνες αποκλεισμού drones γύρω από αεροδρόμια. Στα μεγάλα αεροδρόμια, ειδικά εκείνα με στρατιωτική χρήση όπως τα Χανιά, λειτουργούν συστήματα εντοπισμού και εξουδετέρωσης. Αντίθετα, στα μικρότερα αεροδρόμια, οι δυνατότητες περιορίζονται κυρίως σε ανίχνευση και αναστολή λειτουργίας.

«Γκρίζες ζώνες» ασφάλειας

Παρά τα μέτρα, το ερώτημα παραμένει: πόσο προστατευμένα είναι πραγματικά τα ελληνικά αεροδρόμια; Οι πληροφορίες γύρω από τα συστήματα παραμένουν περιορισμένες λόγω της ευαισθησίας του θέματος, όμως η πραγματικότητα δείχνει ότι το επίπεδο προστασίας δεν είναι ενιαίο.

Το μήνυμα από τη Δανία

Οι συνεχείς επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις και αεροδρόμια της Δανίας καταδεικνύουν ότι η απειλή δεν είναι θεωρητική αλλά υπαρκτή. Και στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η Ευρώπη χρειάζεται άμεσα συνεργασία, τεχνολογική θωράκιση και θεσμική ενίσχυση, πριν οι «μικρές παρενοχλήσεις» εξελιχθούν σε σοβαρά χτυπήματα.