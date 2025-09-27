Ευθείες απειλές Λαβρόφ με φόντο τα drone στην Ευρώπη: «Θα απαντήσουμε σε κάθε επίθεση στη Ρωσία»

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Σεργκέι Λαβρόφ άφησε πίσω τις διπλωματικές ισορροπίες και πέρασε στην ευθεία απειλή: «Οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ κατηγόρησε Δύση και ΝΑΤΟ ότι «κατασκευάζουν» σενάρια ρωσικής επίθεσης, τονίζοντας ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει απορρίψει κατηγορηματικά αυτές τις «προκλήσεις». Την ίδια στιγμή, όμως, ανέβασε τους τόνους, στέλνοντας μήνυμα απευθείας σε Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον.

🇷🇺🇺🇳 - Sergey Lavrov warned at the United Nations that NATO countries would "seriously regret" shooting down Russian "flying objects" in Russian airspace pic.twitter.com/Z0SXMExurm — EuroWatcher - News for you (@EuroWatcherEUW) September 27, 2025

Συναγερμός με drones στην Ευρώπη

Την ώρα που η Μόσχα σκληραίνει τη ρητορική της, η Ευρώπη βρίσκεται σε αναβρασμό.

Δανία και Νορβηγία αναφέρουν πτήσεις drones πάνω από στρατιωτικές βάσεις – με το βρετανικό Guardian να αποκαλύπτει ότι την Παρασκευή το βράδυ άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τη βάση Karup, τη μεγαλύτερη της Δανίας.



Στη Νορβηγία, οι αρχές ερευνούν «πιθανές θεάσεις» κοντά στη στρατιωτική βάση Orland, όπου σταθμεύουν τα μαχητικά F-35 της χώρας. Το ουκρανικό δίκτυο NEXTA μετέδωσε εικόνες που δείχνουν drones να πετούν πάνω από το αεροδρόμιο-κλειδί του ΝΑΤΟ τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Η Γερμανία ανεβάζει στροφές

Το Βερολίνο δεν μένει αμέτοχο. Η κυβέρνηση Σολτς εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει στις ένοπλες δυνάμεις το «πράσινο φως» για κατάρριψη drones.

Η Bild αποκαλύπτει ότι το σχέδιο προβλέπει επέμβαση του στρατού όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος απειλεί ανθρώπινες ζωές ή κρίσιμες υποδομές. Η τελική απόφαση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα ανήκει στο γερμανικό υπουργείο Άμυνας.



Τις τελευταίες ημέρες, drones έχουν εντοπιστεί πάνω από αεροδρόμια στη Δανία και στη Νορβηγία, προκαλώντας ακόμη και προσωρινές διακοπές λειτουργίας. Η Γερμανία, βασικός σύμμαχος της Ουκρανίας, καταγράφει και η ίδια ύποπτες πτήσεις κοντά στα σύνορά της.



Η ένταση κλιμακώνεται. Και η Ευρώπη κρατά την ανάσα της.