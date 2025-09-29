Τα drones «τρομάζουν» τη Δανία - Καλούνται σε επιστράτευση οι έφεδροι

Σε συναγερμό βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Δανία λόγω της συνεχιζόμενης εισβολής ρωσικών drones στον εναέριό της χώρο.

Σύμφωνα με το κρατικό κανάλι TV2, ο στρατός κάλεσε τους εφέδρους σε επιστράτευση το βράδυ της Κυριακής 29/09 με όσους λάβουν το «μπιλιετάκι» να έχουν εντολή να παρουσιαστούν το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα πάντα με το τοπικό δανέζικο μέσο, εκατοντάδες πολίτες έχουν ήδη λάβει τις ενημερώσεις.

🚨BREAKING🚨:DENMARK CALLS RESERVES 🇩🇰🚨



TV 2 reports Danish reserve soldiers have been urgently called in for duty amid escalating drone activity in national airspace. Military continues to monitor and respond to the situation. — The_Independent (@TheIndeWire) September 29, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του TV2, η κλήση γίνεται με σκοπό την προετοιμασία μιας πιθανής ανάπτυξης σε δανικό έδαφος. Σύμφωνα με τον σύμβουλο ασφαλείας Jacob Kaarsbo.

«Ανεξάρτητα από αυτό, βρισκόμαστε σε υψηλό επίπεδο με όλα όσα συμβαίνουν. Και εξακολουθούν να υπάρχουν ρωσικά πλοία που πλέουν γύρω από τη χώρα μας. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι όλα τα πανιά θα ανοίξουν», λέει ο Jacob Kaarsbo.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Προσωπικού Εφέδρων της Δανίας, Jesper Schneider, πάντως δεν σχολίασε πότε έλαβε χώρα η τελευταία έκτακτη κλήση.

Απαγορεύονται οι πτήσεις πάνω από την Κοπεγχάγη

Πάντως υπενθυμίζεται ότι η Δανία θα απαγορεύσει όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών την επόμενη εβδομάδαπάνω από την επικράτειά της, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της Συνόδου της ΕΕ, όπου θα συναντηθούν επικεφαλής κυβερνήσεων στην Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών.

«Η Δανία θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια. Συνεπώς, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, θα κλείσουμε τον εναέριο χώρο της Δανίας για όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε το υπουργείο.

Οι υπερπτήσεις άγνωστης προέλευσης ντρόουν στον εναέριο χώρο της Δανίας από τις 22 Σεπτεμβρίου οδήγησαν στο κλείσιμο αεροδρομίων, με τη Δανία να υπαινίσσεται μια πιθανή ρωσική εμπλοκή.