Δανία: Η κυβέρνηση προωθεί σχέδιο απαγόρευσης των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Η πρωθυπουργός της Δανία πιέζει για την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, λέγοντας ότι τα κινητά τηλέφωνα και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης «κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο Κοινοβούλιο της Δανίας την Τρίτη, η Μέτε Φρέντερικσεν ανακοίνωσε το σχέδιο. Κάλεσε τους βουλευτές να απαγορεύσουν «περισσότερα» μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τους γονείς να μπορούν να δίνουν στα παιδιά τους άδεια να τα χρησιμοποιούν από την ηλικία των 13 ετών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα παιδιά πρέπει να είναι τουλάχιστον 13 ετών για να δημιουργήσουν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η Φρεντερικσεν ανέφερε στοιχεία που δείχνουν ότι το 94% των παιδιών της Δανίας είχαν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από αυτή την ηλικία.

«Βλέπουν πράγματα στην οθόνη που δεν πρέπει να βλέπουν», είπε η Φρέντερικσεν. Επισήμανε το άγχος, την κατάθλιψη, την έλλειψη συγκέντρωσης και τα προβλήματα ανάγνωσης που συνδέονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας: «Έχουμε απελευθερώσει ένα τέρας».

Η Φρέντερικσεν δεν διευκρίνισε ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα επηρεαστούν από τους προτεινόμενους περιορισμούς.

Η Δανία έχει επίσης προχωρήσει στην απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και στους εξωσχολικούς συλλόγους και έχει πιέσει για την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

Δεν είναι μόνο η Δανία

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επίσης λάβει μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης των κοινωνικών μέσων και των κινητών τηλεφώνων από τους νέους.

Τον Ιούνιο, η ολλανδική κυβέρνηση συμβούλεψε τους γονείς να μην επιτρέπουν σε παιδιά κάτω των 15 ετών να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok και το Instagram. Πέρυσι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι υποστηρίζει την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών.