Σε κρίσιμο σημείο οι συνομιλίες για τη Γάζα: Η Χαμάς έδωσε τον κατάλογο με τους ομήρους

Με αγωνία παρακολουθεί η παγκόσμια κοινότητα τις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται στο Σαρμ Ελ Σεΐχ στην Αίγυπτο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαμάς το πρωί της Τετάρτης 07/10, αναφέρεται ότι οι δυο πλευρές αντάλλαξαν τους καταλόγους με τα ονόματα των ομήρων που βρίσκονται ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα αλλά και τους παλαιστίνιους κρατουμένους σε ισραηλινές φυλακές που πρόκειται να απελευθερωθούν σε περίπτωση συμφωνίας.

Η δήλωση που υπογράφεται από τον ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς, Ταχέρ αλ Νούνου, εκφράζει επίσης αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Αλ Νούνου επανέλαβε ότι οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στους «μηχανισμούς για την εφαρμογή του τερματισμού του πολέμου, την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και την ανταλλαγή κρατουμένων».

Η απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και των 1.950 Παλαιστινίων κρατουμένων αποτελούν βασικά μέρη του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί, αναφέρει μια παλαιστινιακή πηγή που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Η θέση της Χαμάς και το αίτημα για εγγυήσεις

Υπενθυμίζεται ότι, την Τρίτη 07/10, η αντιπροσωπεία της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ Χάγια, ζήτησε εγγυήσεις από την Ουάσιγκτον και τους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει μια για πάντα».

«Δεν εμπιστευόμαστε το Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παλαιστίνιος διαπραγματευτής, τονίζοντας ότι το κίνημα θέλει να διασφαλίσει την οριστική παύση των επιθέσεων και όχι μια προσωρινή εκεχειρία.

Πηγές του AFP αποκάλυψαν πως η ισραηλινή πλευρά παρουσίασε τους πρώτους χάρτες απόσυρσης των στρατευμάτων, καθώς και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ανταλλαγής ομήρων και αιχμαλώτων.

Παράλληλα, η Χαμάς ζήτησε την απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργούτι, του πιο γνωστού Παλαιστίνιου πολιτικού κρατούμενου, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τις λίστες ανταλλαγής.

Νετανιάχου: «Θα πετύχουμε όλους τους στόχους»

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εμφανίστηκε ανυποχώρητος, υποσχόμενος την επίτευξη «όλων των στόχων» του πολέμου στη Γάζα – δηλαδή την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την καταστροφή της Χαμάς.

Παρότι δηλώνει ότι υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, ο Νετανιάχου επιμένει πως ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας «μέχρι να εξασφαλιστεί ο πλήρης αφοπλισμός της οργάνωσης».

Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή το Τελ Αβίβ ελέγχει περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας.