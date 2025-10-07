Νετανιάχου για Γάζα: Είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου αλλά έχουμε δρόμο ακόμα

Συνέντευξη για το ενδεχόμενο επίτευξης μιας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τη Δευτέρα 06/10 λίγη ώρα πριν ξεκινήσουν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς,

Μιλώντας στο podcast του Μπεν Σαπίρο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός σχολίασε μεταξύ άλλων ότι «είμαστε κοντά στο να τερματίσουμε τον πόλεμο - αλλά έχουμε δρόμο ακόμη».

Στη 20λεπτη συνέντευξη, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι «αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα, με την απελευθέρωση 46 ομήρων μας, εκ των οποίων 20 είναι ζωντανοί».

«Νόμιζα ότι είναι πολύ σημαντικό να πω, απελευθερώστε αυτούς τους ομήρους, τερματίστε την κυριαρχία της Χαμάς. Ας προχωρήσουμε στο έργο της επιδίωξης μιας διευρυμένης ειρήνης, η οποία πιστεύω ότι θα ήταν δυνατή μόλις ολοκληρωθεί αυτή η κατάσταση», ανέφερε.

Σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Νετανιάχου σημείωσε ότι μαζί με τον αμερικανό ομόλογό του κατάφεραν να «ανατρέψουν τα δεδομένα» και να ασκήσουν διεθνή πίεση στη Χαμάς να αποδεχτεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αφού μεγάλο μέρος της προσοχής ήταν στραμμένο στο Ισραήλ.

«Νομίζω ότι μπορούμε να επεκτείνουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερες ειρηνευτικές συμφωνίες. Νομίζω ότι μπορούμε να τις έχουμε όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και με τον ισλαμικό κόσμο πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή. Και υπάρχουν ορισμένες σημαντικές ισλαμικές χώρες, χώρες με μεγάλες ισλαμικές πλειοψηφίες, που έχουν επαφή με αυτό, αλλά νομίζω ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η δουλειά. Πρέπει να ολοκληρωθεί ο πόλεμος της Γάζας, κάτι που ελπίζω να γίνει πολύ σύντομα με τη βοήθεια του Προέδρου Τραμπ», κατέληξε.

Σε «θετικό» κλίμα οι διαπραγματεύσεις

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ξεκίνησαν χθες, Δευτέρα, στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων και την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων, στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου των 20 σημείων που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό δίκτυο Al Qahera News, που θεωρείται προσκείμενο στις μυστικές υπηρεσίες της Αιγύπτου, ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ολοκληρώθηκε σε «θετικό κλίμα», ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία έφθασε στην Αίγυπτο, ενώ την παλαιστινιακή πλευρά εκπροσωπεί ο Χαλίλ αλ Χάγια, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, ο οποίος γλίτωσε πρόσφατα από ισραηλινό βομβαρδισμό στην Ντόχα, όπου σκοτώθηκε ο γιος του.