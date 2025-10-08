Γάζα: Αισιοδοξία στις ΗΠΑ για την πορεία των διαπραγματεύσεων

Κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας για την επίτευξης συμφωνίας ειρήνευσης στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς εκπέμπουν πολλαπλές πολιτικές και διπλωματικές πηγές τόσο στην Ουάσιγκτον, όσο και στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανώτατο Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας φέρεται να υπάρχει πρόοδος και συγκρατημένη αισιοδοξία.

Από την άλλη πλευρά, οι μεσολαβητές του Κατάρ πιστεύουν ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Παρασκευή. Η ίδια πηγή σημείωσε ότι ο στόχος είναι να ανακοινωθεί η συμφωνία αυτή την εβδομάδα και να ξεκινήσει η απελευθέρωση των ομήρων την επόμενη εβδομάδα.

Στις ΗΠΑ, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου κινείται στο ίδιο μήκος κύματος και εκτιμά ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις συνομιλίες, καθώς και ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία εντός ημερών. Τέλος, θέση παίρνει και η Τουρκία που συμμετέχει και αυτή στις συνομιλίες. Ο Χακάν Φιντάν, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν και ότι μπορεί να υπάρξει ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός ήδη από την Τετάρτη. Πάντως, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αμφιβάλλουν για αυτό το χρονοδιάγραμμα.