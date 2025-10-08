Έτοιμος για ταξίδι στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ - «Πολύ κοντά» σε συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι πιθανόν να πάει στη Μέση Ανατολή στο τέλος της εβδομάδας, «ίσως την Κυριακή».

Οι διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς «φαίνεται ότι πάνε καλά» και μια συμφωνία «είναι πολύ κοντά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας για τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη (8/10) ο πρόεδρος Τραμπ, πλαισιωμένος από αρκετούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, αναφέρθηκε στις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Αίγυπτο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.



Η συμφωνία είναι «πολύ κοντά», δήλωσε ο Τραμπ. «Ίσως πάω εκεί» προς το τέλος της εβδομάδας, «την Κυριακή» ή το Σάββατο το βράδυ, είπε. Οι συνομιλίες «φαίνεται να πηγαίνουν καλά», δήλωσε ο Τραμπ.

Φωτο: REUTERS/Evelyn Hockstein

Το κλίμα στην Ουάσιγκτον

Κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας για την επίτευξης συμφωνίας ειρήνευσης στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς εκπέμπουν πολλαπλές πολιτικές και διπλωματικές πηγές τόσο στην Ουάσιγκτον, όσο και στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανώτατο Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας φέρεται να υπάρχει πρόοδος και συγκρατημένη αισιοδοξία.

Από την άλλη πλευρά, οι μεσολαβητές του Κατάρ πιστεύουν ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Παρασκευή. Η ίδια πηγή σημείωσε ότι ο στόχος είναι να ανακοινωθεί η συμφωνία αυτή την εβδομάδα και να ξεκινήσει η απελευθέρωση των ομήρων την επόμενη εβδομάδα.

Στις ΗΠΑ, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου κινείται στο ίδιο μήκος κύματος και εκτιμά ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις συνομιλίες, καθώς και ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία εντός ημερών.

Τέλος, θέση παίρνει και η Τουρκία που συμμετέχει και αυτή στις συνομιλίες. Ο Χακάν Φιντάν, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν και ότι μπορεί να υπάρξει ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός ήδη από την Τετάρτη. Πάντως, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αμφιβάλλουν για αυτό το χρονοδιάγραμμα.