Ο Πάπας τον Νοέμβριο στην Κωνσταντινούπολη

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και προσκύνημα στη Νίκαια για τα 1.700 χρόνια από την Α' Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας θα είναι το πρώτο Αποστολικό ταξίδι του Πάπα Λέοντα ΙΔ' στο εξωτερικό.

Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Αγίας Έδρας, Ματέο Μπρούνι, ανακοίνωσε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) ότι ο Πάπας Λέων θα ταξιδέψει στην Τουρκία από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια στον Λίβανο μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2025.

Σε δήλωσή του, ο Μπρούνι ανέφερε ότι ο Πάπας «αποδέχτηκε την πρόσκληση του Αρχηγού του Κράτους και των Εκκλησιαστικών Αρχών» τόσο στην Τουρκία όσο και στον Λίβανο.

Το ταξίδι στην Τουρκία «θα περιλαμβάνει προσκύνημα στο Ίζνικ (Νίκαια) με την ευκαιρία της 1700ης επετείου της Α' Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας», είπε ο Μπρούνι, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα του Αποστολικού Ταξιδιού στον Λίβανο «θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω».

Το παρασκήνιο της πρόσκλησης: Από τον Φραγκίσκο στον Λέοντα

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε προσκαλέσει τον Πάπα Φραγκίσκο στη Νίκαια της Βιθυνίας, με την ευκαιρία της 1700ης επετείου από την Α' Οικουμενική Σύνοδο (325 μ.Χ.).

Η Αγία Έδρα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο διερευνούν συστηματικά τρόπους για τον καθορισμό μίας κοινής ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα από Ορθοδόξους και Ρωμαιοκαθολικούς. Οι δύο Εκκλησίες αντιμετωπίζουν την πιθανότητα αυτή με ιδιαίτερα θετική διάθεση και η αρχικά προγραμματισμένη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στη Νίκαια, τον περασμένο Μάιο, αναμενόταν να δώσει νέα ώθηση στις εν λόγω συζητήσεις.

Ωστόσο, ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου μετέβαλε άρδην τα δεδομένα. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επιδεικνύει μεγάλη αφοσίωση στον Οικουμενικό Διάλογο με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, με στόχο την επίτευξη της ενότητας μεταξύ των δύο μεγάλων Χριστιανικών Εκκλησιών. Τέλος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επανέλαβε την πρόταση για επίσκεψη στη Νίκαια και στο Φανάρι, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην τελετή ενθρόνισης του νέου Πάπα Λέοντα.

Εκ νέου πρόσκληση

Για να καταστεί δυνατή η Αποστολική επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στην Τουρκία, ήταν απαραίτητο να προηγηθεί επίσημη πρόσκληση από την πολιτική ηγεσία της χώρας, σύμφωνα με το παπικό πρωτόκολλο. Πράγματι, η πρόσκληση διαβιβάστηκε επισήμως, με τη σύζυγο του Προέδρου της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν, να την επιδίδει κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής της στην Αγία Έδρα.

Επίσκεψη σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα

Αν και οι λεπτομέρειες του προγράμματος της επίσημης Αποστολικής Επίσκεψης του Πάπα Λέοντα στην Τουρκία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί – καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ στελεχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Βατικανού για τις τεχνικές λεπτομέρειες – το βέβαιο είναι ότι ο Πάπας, επικεφαλής αντιπροσωπείας υψηλόβαθμων καρδιναλίων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, θα επισκεφθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι για την Θρονική Εορτή του Αγίου Ανδρέα.

Ο Πάπας και οι συνοδεύοντες καρδινάλιοι θα παραστούν σστον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου κατά τον Εσπερινό του Αγίου Ανδρέα, στις 29 Νοεμβρίου, ενώ θα συμπροσευχηθούν και την επόμενη ημέρα, κατά την Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, ανήμερα της εορτής του Πρωτοκλήτου (30 Νοεμβρίου), ο οποίος θεωρείται ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.