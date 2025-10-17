Ιστορική στιγμή: Ο βασιλιάς Κάρολος θα προσευχηθεί δημόσια με τον Πάπα στο Βατικανό

Ο βασιλιάς Κάρολος θα γίνει ο πρώτος εν ενεργεία Άγγλος μονάρχης μετά τον Ερρίκο Η΄, ο οποίος αποκόπηκε από τη Ρώμη το 1534, που θα προσευχηθεί δημόσια με έναν Πάπα, κατά τη διάρκεια της κρατικής επίσκεψής του στην Αγία Έδρα την επόμενη εβδομάδα.

Ο βασιλιάς θα βρεθεί με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ σε μια οικουμενική τελετή στην Καπέλα Σιξτίνα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Βατικανό στις 22 και 23 Οκτωβρίου, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα. Η κίνηση αυτή θεωρείται ένα «σημαντικό ορόσημο» στις σχέσεις μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Αγγλικανικής Εκκλησίας, της οποίας ο Κάρολος είναι ανώτατος αρχηγός.

Το βασιλικό ζεύγος θα επισκεφθεί επίσης τη Βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των Τειχών, που διατηρεί δεσμούς με το αγγλικό στέμμα ήδη από την εποχή των Σαξόνων μοναρχών, όπως οι Όφα και Έθελγουλφ, οι οποίοι είχαν συμβάλει στη συντήρηση του τάφου του αποστόλου Παύλου μέσα στη παπική βασιλική, αναφέρει ο Guardian.

Ένδειξη καλής θέλησης

Ως ένδειξη φιλίας, ο βασιλιάς αποδέχθηκε την πρόταση του πάπα να γίνει «βασιλικός αδελφός» (royal confrater) της αββαείας - ένας τιμητικός τίτλος που συμβολίζει πνευματική αδελφότητα.

Ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα έχει κατασκευαστεί για τον μονάρχη και θα παραμείνει μόνιμα στη βασιλική, ως αιώνιο σύμβολο αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ του Πάπα Λέοντα και του βασιλιά, ως αρχηγών κρατών. Το κάθισμα, διακοσμημένο με το οικόσημο του βασιλιά, θα χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της οικουμενικής λειτουργίας στην αββαεία και στη συνέχεια θα παραμείνει στην αψίδα της βασιλικής για μελλοντική χρήση από τους κληρονόμους και διαδόχους του.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' / Reuters

«Σημαντική στιγμή μετά τη Μεταρρύθμιση»

Εκπρόσωπος του Ανάκτορου του Μπάκιγχαμ δήλωσε: «Αυτή θα είναι η πρώτη κρατική επίσκεψη μετά τη Μεταρρύθμιση κατά την οποία ο Πάπας και ο μονάρχης θα προσευχηθούν μαζί σε οικουμενική λειτουργία στην Καπέλα Σιξτίνα, και η πρώτη φορά που ένας μονάρχης θα παρευρεθεί σε λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των Τειχών – μια εκκλησία με ιστορικούς δεσμούς με το αγγλικό στέμμα».

Από την πλευρά της, η Αγγλικανική Εκκλησία σχολίασε ότι η κοινή προσευχή με τον πάπα και η αποδοχή του τίτλου «βασιλικός αδελφός» έρχονται με φόντο αιώνες αμοιβαίας δυσπιστίας ανάμεσα στο αγγλικό κράτος και το Βατικανό. Οι σχέσεις, ωστόσο, άρχισαν να βελτιώνονται με την ανάπτυξη του οικουμενικού κινήματος στις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ Αγγλικανοί και Καθολικοί συνεχίζουν μέχρι σήμερα να αναζητούν την ενότητα.

Ο τίτλος του βασιλικού αδελφού, όπως διευκρινίζεται, «δεν επιβάλλει στον βασιλιά καμία υποχρέωση ή ευθύνη και δεν μεταβάλλει σε καμία περίπτωση τη συνταγματική ή εκκλησιαστική του θέση ως ανώτατου κυβερνήτη της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Είναι όμως ένας φόρος τιμής προς την Αυτού Μεγαλειότητα και το προσωπικό του έργο επί δεκαετίες για την προσέγγιση διαφορετικών θρησκειών και την ενότητα των ανθρώπων».

«Η σχέση με την Αγία Έδρα πιο σημαντική από ποτέ»

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι, σε μια περίοδο παγκόσμιας αστάθειας και συγκρούσεων, «η σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Αγία Έδρα είναι πιο σημαντική από ποτέ - και αυτή η ιστορική κρατική επίσκεψη θα αποτελέσει κομβική στιγμή για την ενίσχυσή της».

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' ήταν η πρώτη Βρετανίδα μονάρχης μετά τη Μεταρρύθμιση που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αγία Έδρα, το 1961.